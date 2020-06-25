中職／經紀公司代發胡金龍聲明 已向洪總說明並致歉
胡金龍所屬經紀公司今晚代發聲明，強調訊息對話為弟弟使用所發，「對於群組內私下對話遭刻意外流，挑撥球隊內部關係的手段，胡金龍及經紀公司皆無法認同」。
富邦悍將隊也同時發出聲明，有關網路流傳之LINE對話截圖，經球團查證，係由同樣為南英商工校友的胡金龍弟弟使用其手機於群組發言。
當天胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。該發言造成之誤會，胡金龍本人亦於今日向洪總教練及球團親自說明並鄭重道歉。
經紀公司代發胡金龍聲明如下：
1. 今日網路上所傳之訊息截圖，雖為胡金龍本人帳號，但實為胡金龍弟弟使用其手機所發，事後胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。
2. 胡金龍今日已針對此事向洪一中總教練當面說明並鄭重致歉。
3. 對於群組內私下對話遭刻意外流，挑撥球隊內部關係的手段，胡金龍及經紀公司皆無法認同。
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