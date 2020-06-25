中職／經紀公司代發胡金龍聲明 已向洪總說明並致歉

胡金龍所屬經紀公司今晚代發聲明，強調訊息對話為弟弟使用所發，「對於群組內私下對話遭刻意外流，挑撥球隊內部關係的手段，胡金龍及經紀公司皆無法認同」。

富邦悍將隊也同時發出聲明，有關網路流傳之LINE對話截圖，經球團查證，係由同樣為南英商工校友的胡金龍弟弟使用其手機於群組發言。

當天胡金龍弟弟即已致電南英陳献榮教練致歉。該發言造成之誤會，胡金龍本人亦於今日向洪總教練及球團親自說明並鄭重道歉。

經紀公司代發胡金龍聲明如下：