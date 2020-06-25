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中職／胡金龍要校友打爆富邦換總A？陳献榮解釋：誤會一場
富邦悍將隊最近戰績直直落，網友爆料悍將隊胡金龍在南英商工聊天群組「喊話」，希望校友們加油，「打爆富邦換總A」，但南英總教練陳献榮回應：「是胡金龍弟弟看富邦被打爆不爽發的，我當時回訊，要珍惜…台灣很幸福…有球打…球賽可看…把自己工作做好就好。」
悍將隊今年找來最多冠總教練洪一中領軍，但戰績不如預期，近10場比賽更是只拿到3勝，被統一獅隊「超車」，目前在四隊墊底。
最近表現不理想，悍將隊也在今天調整陣容，將野手林哲瑄及投手林羿豪、王尉永降二軍。
悍將隊和洪一中簽下3年複數大約，這段群組對話，在幾天前已傳出，但沒獲得當事人證實，富邦球團也沒有任何動作。
到今天為止，悍將隊本季出賽43場，戰績18勝25敗、勝率0.419，是唯一還沒拿到20勝的球隊。
悍將隊在13日以6：2擊敗統一獅，洪一中拿到總教練生涯第900勝，是中職史上第一人。
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