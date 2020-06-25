日職／火腿王柏融連兩場未先發 羅德陳冠宇遭下放二軍

日本火腿隊台灣好手王柏融，於今天球隊迎戰東北樂天金鷲之戰，再度未能先發上場，連續第二場未取得先發，令不少支持他的球迷納悶，王柏融是在23日對樂天之役先發上場4支0，還吞下3K之後，接續兩場未能先發，目前打擊率0.77，不到一成。另外，巨人隊陽岱鋼今天也對廣島鲤也未能先發。

日本職棒千葉羅德隊台將陳冠宇今天遭球隊下放二軍，拉上今天的先發投手岩下大輝，最快10天後才能回到一軍。陳冠宇開季出賽2場、投3局表現優異，防禦率仍是0。

陳冠宇本來入選開季一軍，且2場出賽都繳出好投，21日對軟銀投2局，被敲2支安打，投2次三振，無失分；昨天對上歐力士更是僅用8球投1局，被敲1支安打，送出1次三振，沒有失分，奪下本季首中繼點，目前防禦率還是0。

不過羅德為了升今天的先發投手岩下大輝上一軍，將陳冠宇下放二軍，最快10天後才能回到一軍。目前在日職一軍的台灣選手有讀賣巨人陽岱鋼、日本火腿王柏融、西武獅吳念庭、樂天金鷲宋家豪。

日職本季因為受到疫情衝擊，19日才開幕，因此賽程也變密集，必須幾乎每週都面臨6連戰，因此將一軍登錄人數上限從29人增加為31人，洋將名額從4人擴大為5人，目前除了阪神虎登錄30人以外，其他11隊都登錄滿額的31人。