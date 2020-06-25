中職／兄弟勝場保證萊福力 本季連勝還沒吞敗
中信兄弟隊洋投貢獻效能四隊最佳，萊福力更是球隊勝利保證，只要他出賽，就算拿不到勝投，球隊最後都能贏球，個人目前4連勝、還沒吞過敗投。
到今天賽前為止，兄弟萊福力、德保拉拿4勝最佳，米蘭達貢獻3勝（5敗），羅傑斯也有1勝（2敗），4人替球隊打下12勝，兄弟目前戰績25勝19敗。
德保拉雖拿4勝，但也吞下5敗，萊福力的4勝相對出色，個人至今尚未吞過敗投，5場先發拿到4連勝，對戰富邦悍將、樂天桃猿、統一獅隊都贏過。
萊福力19日對猿隊先發，投8局、被敲5支安打、失3皆為責失，雖無關勝敗，最後兄弟仍以7：4擊敗猿隊。
萊福力明天在洲際主場對悍將隊先發，除了挑戰個人連勝，也期待可以繼續扮演好球隊「吉祥物」的角色。
但悍將隊明天先發投手索沙不好惹，本季對兄弟拿3勝（0敗）、對戰防禦率2.25，近6場先發沒吞敗，目前保有3連勝。
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