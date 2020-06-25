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中職／兄弟洋投德保拉對戰獅隊 挑戰個人5連勝
中信兄弟隊洋投德保拉「開低走高」，開季5連敗後已拿4連勝，今晚在台中洲際棒球場對統一獅隊先發，繼續挑戰連勝紀錄推進。
德保拉開季連續5場先發都吞敗，表現並不理想，甚至還有單場失8分的悲慘紀錄，5月16日對戰獅隊拿到個人首勝後，一路贏到現在。
5月16日德保拉對獅隊投7局、僅失1分，投出12次三振，繳出來台代表作，今晚再對獅隊，期待複製前一戰的劇本，要力助兄弟拉近和樂天桃猿隊間的勝差。
獅隊今晚由本土投手江辰晏先發，本季對戰兄弟1場，投6局、失3分、1分責失，雖吞敗投，但對戰防禦率只有1.50，壓制力不算差。
江辰晏開季2連敗，5月1日對戰富邦悍將隊拿個人本季首勝後，也曾締造4連勝佳績，直到17日對樂天桃猿隊先發6局、失5分，吞敗投而中止。
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