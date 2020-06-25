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中職／勝投排頭爭霸 施子謙、霸能周五同場較勁
統一獅隊本周作客桃園棒球場和樂天桃猿隊進行3連戰，明天首戰兩隊都排出陣中最多勝投手先發，施子謙和洋投霸能同場較勁，看誰能在勝投領先集團突圍，先搶到第6勝。
獅隊戰績雖然在後段班，但本土投手表現不差，施子謙已拿5勝（3敗），江辰晏也有4勝（3敗）。
施子謙目前和霸能、猿隊王溢正都是5勝，在勝投排行榜並列排頭，明天施子謙和霸能正面交鋒，除了自助，也要期待隊友的火力支援。
施子謙本季對戰猿隊數據佳，先發3場全勝，對戰防禦率4.67，且今年在桃園球場勝率百分百，拿到1勝、防禦率2.57。
不過霸能本季於主場先發也沒吞過敗投，在桃園球場拿到3勝、防禦率2.05，明天和施子謙同場較勁有得瞧。
霸能目前戰績5勝1敗，防禦率3.03，也是目前的防禦率王，本季對戰獅隊拿1勝（0敗）、防禦率3.52；他之前9場先發，投出7場優質內容。
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