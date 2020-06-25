AIT國慶活動首度移師台灣棒球場 邀請兩大球星開球

美國在台協會（AIT）今天表示，今年的美國國慶日，AIT將在台南市立棒球場舉辦「美國日紅不讓」活動，慶祝美國244周年獨立紀念日，這也是AIT在台灣慶祝美國國慶日的活動首度移師台灣棒球場舉行，將邀請曾上大聯盟的台灣球星王建民和郭泓志擔任開球嘉賓。

AIT在臉書上表示，台灣在2001年曾舉辦過世界盃棒球賽，包括美國在內共有16國的球隊參加，當年美國贏得亞軍，台灣則是季軍，美國人和台灣人都熱愛棒球，美台友誼奠基於許多共享價值，對棒球的共同熱愛也緊緊聯繫著雙邊人民。

AIT表示，台灣培育出許多一流選手和熱情球迷，今年受到疫情影響，美國職業運動賽事中斷，還好台灣模式防疫有成，中華職棒是全世界極少數仍維持運作的職業棒球聯盟；「在這段艱難時刻，台灣的精采賽事大大振奮了全球、特別是美國棒球迷的心情」。

AIT表示，將於7月4日在台南市立棒球場，在統一獅對上中信兄弟的賽事中，舉辦美國日紅不讓活動，邀請到王建民和郭泓志開球，台灣首位棒球女主審劉柏君擔任開球主審；AIT表示，這幾天都會在臉書分享美台間的棒球故事和活動細節，也在官方社群網站上舉辦贈票和贈獎活動。