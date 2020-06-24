中職／態度、耐心小語激勵 陽耀勳渲染力夠讚

右手「態度」、左手「耐心」，樂天桃猿隊陽耀勳賽後再度秀出寫在前臂綁帶上的激勵小語，不斷更新鼓勵自己，他的攻勢也常常帶動球隊，今晚3安打、4打點的演出，也幫助猿隊以10：3擊敗富邦悍將，續保龍頭。

陽耀勳今天在五局下的一壘安打帶有一分打點，幫助球隊拉開到3：0領先，八局下的六分大局，也是從他的三分打點二壘安打開啟，陽耀勳表示：「當下沒想太多，教練告訴我不要出力，打到就會飛，之前太想打，反而擊球時機不好。」

猿隊前四局受制於悍將先發投手伍鐸，零星敲安但未見攻勢，直到五局才突破缺口，陽耀勳表示：「他的滑球滿好的，策略上是不要揮低角度的球，這點球隊有做成功，我也抓高球去打，不小心打到壞球。」

猿隊總教練曾豪駒稱讚陽耀勳身上自帶的「活力」、「熱情」兩項特質，在球隊不好的時候，正需要他這樣的球員，能夠渲染大家、帶動氣氛。

陽耀勳則說：「不是只有我自己，大家是一起的，每個人上去都做好本分，下一個再延續去，就能夠走回原本的路，繳出應該有的實力。」