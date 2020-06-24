中職／陽耀勳3安4打點 樂天桃猿擊倒悍將
樂天桃猿隊馮健庭把握住升上一軍就先發的機會，敲出關鍵的兩分二壘安打，加上陽耀勳3安打、4打點的演出，猿隊以10：3擊敗富邦悍將隊，與第二名的中信兄弟隊再度拉開到0.5場勝差。
兩隊前四局形成投手戰，雙方皆未失分，直到五局下猿隊在兩出局後開啟攻勢，朱育賢保送、藍寅倫失誤上壘後，馮健庭敲出二壘安打，一口氣灌進兩打點，接下來再靠著陽耀勳的安打回壘得分，取得3：0領先。
悍將隊先在六局上先靠著戴培峰安打敲回一分，七局上李宗賢安打加上失誤在一出局後站上二壘，並靠著高國輝的安打回來得分，八局上再添一分。
不過猿隊在七局下添一分，八局下再攻大局，陽耀勳在滿壘時的二壘安打敲回三分打點，接下來兩棒林立兩分砲、廖健富陽春砲，將領先優勢擴大到七分差。
翁瑋均今天先發5.2局失1分，有4次三振、1次四壞保送，相隔三場再度投滿5局，防禦率下降到7.34，本季前兩次對悍將隊表現極端，有過7局失1分的好投，也有1.2局失3分的狀況。
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