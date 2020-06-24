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日職／陳冠宇8球解決1局 本季首個中繼點入袋
日職羅德隊台灣投手陳冠宇本季第二次出賽，雖被敲出安打，但靠著雙殺解圍，只用8球解決一局，無失分還拿下本季首次中繼成功，幫助球隊以6：4擊敗歐力士隊。
陳冠宇是羅德隊今天第三任投手，在七局上登板，三球三振掉若月健矢，面對安達了一的第二球被敲出內野安打，不過接下來用三球成功讓後藤駿太敲出游擊方向滾地，順利形成雙殺，安全下莊。
陳冠宇前一次出賽是6月21日對軟銀隊，用40球投2局，被敲2支安打，投出2次三振、1次保送，最快球速來到147公里，也無失分，本季登板兩次後，防禦率為0。
火腿隊王柏融近期打擊狀況不佳，本季出賽4戰，13打數1安打，6次三振，打擊下滑至0成77，今天是本季首次未先發出賽，巨人隊陽岱鋼則是繼開幕戰板凳待命後，再次未先發。
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