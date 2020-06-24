中職／不想20轟20盜 林立另有兩目標

本季盜壘超過10次的球員中，樂天桃猿隊林立最具長打功力，目前已累積12轟，在盜壘榜、全壘打榜都排進前三，頗有挑戰「20轟、20盜」的氣勢，不過他的目標不是「增加」，而是「減少」兩個數據。

林立去年已展現單季20轟的身手，今年若完成「20轟、20盜」，將是中職第八人、隊史第五人，不過林立說：「不會去想這些，因為反而多給自己壓力。」

林立本季已有11次盜壘，差1次就追平生涯單季新高，但多半是配合球隊戰術，只有分差大時才會自己決定是否盜壘，林立說：「對自己的速度沒太大信心，加上多半擔任中心棒次，既然上壘了，就不想輕易出局。」

林立確實有設定本季目標，不過不是全壘打或盜壘，而是修正自己缺失，「我的三振率高，失誤也多，希望這兩個數字都能每年比前一年更少，能夠少一次都是進步。」

林立前兩年三振數字有下滑，但今年目前40場比賽、167打數被三振45次，三振率比去年高上不少，失誤次數也偏高，林立說：「球季還沒結束，繼續朝著目標邁進。」