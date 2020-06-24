中職／猿隊盜壘集中快腿 曾總：慢的也有可能

樂天桃猿隊至今天賽前累積34次盜壘，與富邦悍將隊並列第二多，特別的是，都集中在少數人身上，陳晨威加上林立就佔了25次，強打專心打擊、快腿展現腳程，定位十分明確。

在強轟猛打的年代裡，盜壘已非顯學，去年中職整季出現301次盜壘成功，是七年來新低，本季目前盜壘成功135次，統一獅隊39次最多，中信兄弟不到30次，僅28次。

猿隊盜壘次數居中，不過團隊中僅六人有盜壘成功紀錄，其他三隊都在十人以上，猿隊總教練曾豪駒表示，主要是設定關係，「腳程快的，本來機會就比較多，還要看離壘距離、盜壘時機等。」

不少主力打者本季盜壘次數都是0，朱育賢、郭嚴文上次盜壘成功已是2018年，林泓育更要追溯到2017年，不過陳俊秀、藍寅倫各有2次盜壘成功，曾總賣個關子說：「就讓他們自由發揮，不是說慢的就一定不會盜。」