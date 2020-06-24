中職／輪值精算師 猿隊備好3洋投+王溢正抗獅

樂天桃猿隊目前戰績與中信兄弟無勝差，靠些微勝率領先，王位隨時可能換人坐，26日開始對統一獅的三連戰至關重要，猿隊本季對獅隊就是打不順，加上獅隊打線氣勢正旺，猿隊已準備好三名洋投加上本土王牌王溢正待命。

猿隊本季勝率5成71，只有對統一獅吃癟，戰績是7勝8敗，獅隊近期將「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可排在前三棒，打線串聯度高。

猿隊總教練曾豪駒表示：「他們打線確實不太一樣，投球策略上不要讓他們太舒適，要有壓迫性的去投球。」對於蘇、林這兩位6月表現最出色的打者，曾總也稱讚：「他們的打擊策略好，掌握度高，選球也好。」

猿隊三名洋投本周尚未出賽，加上王溢正先發時程往後調整，面對獅隊有四名好投手可供調度，曾豪駒表示：「只是剛好輪值如此而已。」

王溢正原本預計23日出賽，因腰部不適延後，今天牛棚練投無大礙，可能安排周日登板，洋投霸能可能扛起周五首戰，若「投一休四」，下周二還可先發對中信兄弟，周六先發則是威拉諾、卡本特二擇一。

不過曾總表示，因二軍還有尼寇力，不一定需要霸能投一休四，「還是要看他們投完的狀況再說。」