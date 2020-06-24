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中職／不要等到手感冷 馮健庭回一軍就先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊內野手馮健庭。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊內野手馮健庭。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天進行陣容調動，將兩名投手林樺慶洪聖欽下放二軍，拉上張明翔填補牛棚空缺，二軍近況不錯的馮健庭則直接被排進一軍先發打線，總教練曾豪駒說：「狀況好就先下場，就怕坐一坐手感就沒了。」

林樺慶昨天剛先發過、洪聖欽中繼2.2局用了60球，兩人本周都不會有機會再出賽，乾脆先下二軍，空出兩個名額在投打兩端進行補充。

馮健庭本季前兩次在一軍出賽各只有一打數，不過目前以4成56打擊率二軍位居打擊王，這次再回一軍就被排在先發第九棒、游擊手，馮健庭也說：「不會等到沒感覺，對自己來說是好事。」

馮健庭從2016年開始在一軍出賽，不過未能穩定卡位，去年甚至整季沒在一軍，馮健庭坦言，一軍確實比較競爭，今年在心態上特別作出調整，「現在高中生很多，我也快30了，再不改變就會被淘汰。」

張明翔因當兵關係，春訓進度落後一些，本季首次在一軍出賽，曾總表示，目前他的球速不錯，去年也是有實際成績的選手，「既然調整好了就上。」

馮健庭 林樺慶 洪聖欽

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