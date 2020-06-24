中職／戴培峰中止先發蹲捕連敗 單場3支二壘打表現佳

中央社 / 桃園23日電
戴培峰四打席擊出三支安打，有三分打點及得兩分。記者侯永全／攝影
戴培峰四打席擊出三支安打，有三分打點及得兩分。記者侯永全／攝影

中職富邦悍將隊捕手戴培峰，今天賽前先發蹲捕球隊吞下8連敗，今天與洋投羅力投捕搭檔，攻守有表現，單場3支二壘打貢獻3分打點，幫助球隊擊敗樂天桃猿隊、中止團隊2連敗。

富邦悍將隊捕手戴培峰近期先發蹲捕，球隊戰績並不理想，他坦言雖然很多人鼓勵不用想太多，但是難免會在意；今天與洋投羅力投捕搭檔，羅力前幾場先發出賽表現並不理想，兩人也有持續溝通、討論配球策略。

戴培峰表示，羅力前幾場先發出賽失投球比較多，加上中職的打者對羅力也很熟悉，失投就容易被對手掌握，今天羅力狀況不錯，所以賽前擬定的配球策略都有收到成效，能有效壓制桃猿隊打者，「很開心今天能夠幫助球隊拿下勝利」。

至於打擊表現，戴培峰也提到，前幾場出賽沒有將球跟進來攻擊，打擊教練有特別提醒，今天出賽沒有特別鎖定什麼球路、挑高球攻擊，剛好打到比較遠的地方、形成長打。

戴培峰今天2局敲出二壘打，4局滿壘時再敲二壘打，一棒送回2分，7局打擊機會也敲出二壘打，再替球隊多添保險分，今天總計4打數敲出3支二壘打貢獻3分打點，打擊表現亮眼；他表示沒有特別在意打擊成績，今天專注力放在如何協助引導投手。

羅力 戴培峰 富邦悍將 樂天桃猿

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