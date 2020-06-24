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中職／獅隊及時捨棄夢想 意外造就外野三帥

聯合新聞網 / Tzuyi
統一獅外野手陳傑憲(左)、蘇智傑(中)及林安可(左)，都具有安打、速度及長打能力，是現今最恐怖的外野陣容。 聯合報系資料照片
統一獅外野手陳傑憲(左)、蘇智傑(中)及林安可(左)，都具有安打、速度及長打能力，是現今最恐怖的外野陣容。 聯合報系資料照片

中華職棒過往有不少知名的三人組合，如兄弟三劍客、興農三番刀、誠泰三本柱等，都令球迷再三回味。除了成績全都耀眼不容易達成外，現在球員來來去去頻繁，球隊陣容諸多輪替，更難有令球迷驚豔的經典組合。不過今年統一獅三位年輕好手蘇智傑陳傑憲林安可，過去都因為不同原因無法在被期待的位置發揮，最後都被安排在外野防區，意外組成爆紅的外野三帥。

除了最早轉任的蘇智傑外，獅隊外野包含鄭鎧文、唐肇廷、羅國龍、潘武雄及朱元勤等球員，另外還因教練團的規劃，陳重羽及郭阜林也都有移防過外野，更年輕球員部份還有江亮緯、莊駿凱及張偉聖等人。球隊陣容即使呈現換血時期的不穩定，但並不缺可擔任外野守備的球員，不過教練團為了幫助球員找到最適合的位置，幾經考量後還是把位置挪給蘇智傑、陳傑憲及林安可，讓他們成為目前獅隊的外野主力陣容。

蘇智傑是2016年的選秀狀元，業餘時期守備位置主要以二壘及三壘為主，只有偶爾去外野。初入職棒時，他被期待可以跟陳傑憲一起改善內野陣容，除了游擊區外，其他內野位置都有他的足跡。然而在2017年他右手肘受傷，球隊為了減輕他的守備壓力而暫時讓他改守外野，結果隔年他又受傷，從此再也沒有回到內野。

蘇智傑已經很適應外野防守，可以專心在打擊上精進，目前各項打擊數據都頗為耀眼，成為一位恐怖的打者。 聯合報系資料照片
蘇智傑已經很適應外野防守，可以專心在打擊上精進，目前各項打擊數據都頗為耀眼，成為一位恐怖的打者。 聯合報系資料照片

蘇智傑目前在守備方面已經是金手套等級的外野手，並且是國家隊的球員。打擊方面更是站穩獅隊中心打者的角色，而且全壘打已經超越朱育賢，以18支全壘打暫居中職全壘打王。不只如此，他的打點、安打及壘打數等數據都榜上有名，最誇張是他長打率竟高達0.703，是中職現階段最恐怖的打者之一。

陳傑憲當初與蘇智傑一起加入獅隊，原本被定義為游擊手，讓資深的陳鏞基可以轉往負擔較小的一壘或三壘。他加入職棒初期偶有外野守備，但都是調整性質，並沒有實際轉換守位。然而2018年他在游擊區開始出現傳球問題，球隊只好讓他暫時轉換至二壘及外野，今年回到游擊後狀況依然無法改善，將他移防外野後，不但守備穩定，連帶打擊表現跟著回溫。

獅隊教練團放棄讓陳傑憲守游擊的想法後，他因守備造成的壓力大為減輕，打擊順勢爆發，讓獅隊打線更具破壞力。 聯合報系資料照片
獅隊教練團放棄讓陳傑憲守游擊的想法後，他因守備造成的壓力大為減輕，打擊順勢爆發，讓獅隊打線更具破壞力。 聯合報系資料照片

陳傑憲在2018年時已經證明過自己的打擊能力，但今年擔任游擊手時有如被綁手綁腳，完全無法展現身手，僅有0.255/0.294/0.383的打擊三圍表現。轉換為外野手後的打擊卻判若兩人，繳出0.459/0.509/0.592的成績，完全恢復應有水準，現階段更以75支安打領先群雄。

林安可是在2019年被獅隊首輪選入，業餘時期他就是二刀流球員，而且是中心打者和主力先發投手，有如當年的沈鈺傑。不過雖然成棒時期大多擔任投手為主，也以投手身份參加日本職棒東北樂天金鷲隊測試，卻因故未能入選，後續還動了左手肘關節鏡手術。加入獅隊後，僅能先以野手身份上場，今年熱身賽雖有出場投球，表現卻不理想，只好專心擔任打者。

林安可今年的投手夢雖然破滅，但激發了他的打擊能力，讓統一獅多了一位強打者，成為雙贏的局面。 聯合報系資料照片
林安可今年的投手夢雖然破滅，但激發了他的打擊能力，讓統一獅多了一位強打者，成為雙贏的局面。 聯合報系資料照片

即使林安可在訓練時投打都兼顧，但並不影響他的打擊表現，連胡金龍都不禁稱讚他。林安可在6月18日至21日連續4場開轟，共擊出6支全壘打，而且連2場雙響砲。快速累積15支全壘打後，他已經衝上排行榜第二名，僅次於隊友蘇智傑，而且包含索沙、黃恩賜、李振昌等強投，都是他大棒下的受害者。

現實與夢想往往有所差距，但獅隊教練團及時捨棄原有的規劃，球員也沒有堅持己見，一起讓全新思維做出改變。由蘇智傑、陳傑憲及林安可組成的外野陣容，沒有不適應的情況，反而像打通任督二脈，形成具有安打、速度及長打能力的超強組合，極具破壞力，加上他們外表帥氣，守備表現也不差，讓「外野三帥」之名在中職響徹雲霄！

統一7-ELEVEn獅 蘇智傑 陳傑憲 林安可

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