中職／「好的羅力」回來了 讚林立是最好打者

富邦悍將洋投羅力本季專拿樂天桃猿開刀，今天再以先發7局失2分拿下勝投，賽後談到近期不穩的狀況，他透露自己透過影片想找回「好的羅力」，今天收到好的效果。

向來是中職最穩洋投的羅力，近期表現失穩，近三場先發丟掉16分（責失15分），總教練洪一中賽前才剛談到羅力的狀況，認為他的揮臂比往年略慢，球的轉速和球速都沒以前好，進壘角度就必須比以前更好。

羅力唯獨對猿隊還是很有一套，本季前兩勝都拿猿隊開刀，各投7局失2分，今天彷彿複製貼上，又是一張先發7局失2分的成績單，幫助悍將以11：4擊敗猿隊，他也收下單場MVP。

羅力表示，最近狀況不佳，他因此去找了自己表現好時的影片，「想把好的羅力叫出來，今天就有收到效果。」捕手搭檔戴培峰也提到，有針對羅力近期的問題與他討論，「現在打者對他比較熟悉，失投球也掌握更好。」今天的控球優於前幾戰，如願見到「好的羅力」。

羅力丟掉的兩分都與林立有關，包括第四局被他敲出陽春砲，羅力大讚他確實是「最好打者」，也自認這球已經投得很有水準，「被他敲全壘打，當下很想對他脫帽致意。」他也因此激發鬥志，直言下次對到林立會更想找出解決他的辦法。

談到今天罕見發生兩次失誤，羅力對此則有些無奈，他說已經想不起上次單場兩失誤是什麼時候，也幽默回應：「要怪就怪我的手套吧！」