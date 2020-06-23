中職／就是贏不了羅力 猿輸球後與兄弟無勝差

樂天桃猿守護上半季王座領先，今天遭遇富邦悍將逆襲，洋投羅力本季專找猿隊「刷」勝場，先發7局失2分，捕手搭檔戴培峰也以「猛打賞」相挺，3安打全是二壘安打，帶有3分打點，悍將終場以11：4擊敗猿隊。

猿隊輸球後，戰績24勝18敗，與25勝19敗的中信兄弟沒有勝差，僅以些微勝率領先保住第一位置。

猿隊此役先發投手林樺慶被自己的保送給整垮，悍將第一局由胡金龍保送上壘後，靠安打和失誤溜回本壘，第四局連續保送高國麟、林哲瑄、辛元旭後，猿隊換上洪聖欽接替，仍被戴培峰和于森旭連兩棒安打，掃回4分。

悍將在第五局由高國麟敲出兩分砲，第七局林益全的陽春砲帶動另一波大局，悍將單局以5支安打灌進4分，包括戴培峰的單場第三支二壘安打。

猿隊打線遭羅力壓制，前7局只有2分進袋，林立在第四局敲出陽春砲，第六局林泓育的安打帶有1分打點，第八局等到悍將換投後才再有攻勢。

羅力先發7局被敲8安打、失2分，送出8次三振，拿下本季第3勝，3勝全是對猿隊取得。