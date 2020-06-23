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日職／慘吞3K 王柏融打擊率剩0成77

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊野手王柏融。 聯合報系資料照
火腿隊野手王柏融。 聯合報系資料照

效力日本火腿隊的台將王柏融打擊率持續下探，今天以先發第六棒、指定打擊出戰樂天金鷲隊，四打數沒有安打，還吞下三次三振，打擊率只剩0成77，火腿終場以0：4遭到完封。

王柏融在開幕三連戰面對西武獅隊，累積9打數只敲出1支安打，本周隨火腿與樂天進行六連戰，此役棒次調到第六棒，面對先發投手弓削隼人，王柏融依舊無法突破。

王柏融第二局吞下三振，第五局敲出滾地球出局，第七局再以三振收場，也是弓削隼人此役的最後一打席。火腿在九上的最後反撲，一度攻占二、三壘，王柏融再以再見三振收場，火腿全場一分未得，遭到樂天完封。

弓削隼人先發6.2局只被敲出3安打、無失分，退場後，樂天由另外兩位洋投接力登板，台灣好手宋家豪此役無緣與王柏融同場出賽。

陽岱鋼擔綱讀賣巨人先發第六棒、左外野手，兩打數沒有安打後提前退場，巨人終場以3：2擊敗廣島鯉魚，取得開季4連勝。

王柏融 日本火腿 樂天金鷲

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