中職／6月後失分暴增 王躍霖：身體有點累

進入6月後失分暴增，樂天桃猿隊投手王躍霖承認：「身體有點累，現在也是覺得累。」目前仍在終結者位置上的他，不介意之後若有角色更動，「可以整季健康出賽，比任何頭銜、任何獎項都重要。」

王躍霖前兩個月撐起猿隊牛棚，5月出賽7場，累積9.1局無失分，進帳5次救援成功和1次中繼成功，拿下投手單月MVP，但好成績在進入6月後開始下滑，單月防禦率高達12.71，包括19日對中信兄弟隊後援0.2局丟掉5分，承擔敗投。

「身體比較疲勞，手臂沒有彈性。」6月後失分暴增的狀況，王躍霖坦言身體已經開始感到疲累，控球和球威和先前相比有落差，「已經在疲勞了，放球不穩定，球的品質比較沒那麼好，多花幾顆球，就又更累了。」

王躍霖目前的上班時間仍是第九局，但他也說如果真的感覺身體有狀況，會主動向教練團說，「我不希望身體狀況影響球隊拿下勝利，有狀況卻不主動說，對球隊很傷，如果搞砸比賽，自己也有愧疚感。」

原任終結者的陳禹勳近況已有回穩跡象，接下來若有角色調動，王躍霖並不在意，「如果球季結束後，我的救援點和中繼點都有雙位數，那也滿不錯的吧！代表我可以穩定的出賽，也有投出壓制性。」