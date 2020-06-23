中職／三振率太高 申皓瑋先下二軍修問題

富邦悍將隊將外野手申皓瑋降下二軍，引發球迷熱議，總教練洪一中今天解釋，申皓瑋的三振率太高，打擊動作調整還有需要適應的部分，與其在一軍有一場沒一場的出賽，不如先下二軍好好調整，「畢竟我們下半季也是很重要。」

身為2016年球隊第一指名，申皓瑋至今無法在一軍獲得穩定出賽，上周末對統一獅隊三連戰，合計只獲3打席，全數吞下三振，本周就被降下二軍。

洪總解釋，打擊教練有調整過申皓瑋的揮棒動作，但畢竟10幾年的習慣，一時之間還未適應，現在三振率有點太高，留在一軍適應打擊動作也有壓力，「與其在這邊有一場沒一場，不如下去固定出賽。」

洪總表示，申皓瑋的守備沒有問題，也對球隊很重要，但球隊更需要他的打擊，「畢竟我們下半季也很重要，就讓他先趁這段時間下去調一調。」