快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

中職／三振率太高 申皓瑋先下二軍修問題

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊將外野手申皓瑋降下二軍，引發球迷熱議，總教練洪一中做出解釋。 聯合報系資料照片
富邦悍將隊將外野手申皓瑋降下二軍，引發球迷熱議，總教練洪一中做出解釋。 聯合報系資料照片

富邦悍將隊將外野手申皓瑋降下二軍，引發球迷熱議，總教練洪一中今天解釋，申皓瑋的三振率太高，打擊動作調整還有需要適應的部分，與其在一軍有一場沒一場的出賽，不如先下二軍好好調整，「畢竟我們下半季也是很重要。」

身為2016年球隊第一指名，申皓瑋至今無法在一軍獲得穩定出賽，上周末對統一獅隊三連戰，合計只獲3打席，全數吞下三振，本周就被降下二軍。

洪總解釋，打擊教練有調整過申皓瑋的揮棒動作，但畢竟10幾年的習慣，一時之間還未適應，現在三振率有點太高，留在一軍適應打擊動作也有壓力，「與其在這邊有一場沒一場，不如下去固定出賽。」

洪總表示，申皓瑋的守備沒有問題，也對球隊很重要，但球隊更需要他的打擊，「畢竟我們下半季也很重要，就讓他先趁這段時間下去調一調。」

申皓瑋 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／洪總要換掉包林傑 除非他可以投

中職／洋投新鮮貨到 洪總嘆終於有人願意來

相關新聞

中職／終於升了！兄弟王勝偉歸隊一軍

中信兄弟隊36歲老將王勝偉本季從二軍出發，球隊已經打了44場比賽，遲遲未升上一軍亮相，終於在今天收到晉升通知，在兄弟上半...

中職／三振率太高 申皓瑋先下二軍修問題

富邦悍將隊將外野手申皓瑋降下二軍，引發球迷熱議，總教練洪一中今天解釋，申皓瑋的三振率太高，打擊動作調整還有需要適應的部分...

中職／右手腕傷先休兵 陳晨威：現在只剩腳

樂天桃猿隊陳晨威上周演出飛撲美技，但也因此造成右手腕挫傷，體驗人生第一次搭救護車。他今天透露傷勢不嚴重，但將先休三、四天...

日職／熱身賽被打爆也無礙 廣島第一指名是真貨

日職上週末開打，第一週就有許多新面孔在球場上出現，包括去年第一指名在內的新人，以及加入職棒好幾年，但因傷或在二軍磨練多年，期待在今年大爆發的年輕球員，都在球季一開始就獲得了不少的出賽機會，其中也有不少

中職／猿隊保王座推奇兵 林樺慶本季初登板戰悍將

樂天桃猿隊上周對中信兄弟隊三連戰搶下兩勝，也以半場勝差要回龍頭寶座，今天起回到桃園主場作戰，推出本季初登板的林樺慶，面對...

中職／桃猿補賽主場多 拋彩帶「有嗆司」

中華職棒昨天公布補賽周賽程，樂天桃猿與富邦悍將隊各有九場要打最多，而猿隊有六場將在桃園主場作戰，有望形成上半季爭冠最堅實...

中職／蘇智傑、林安可 半季同隊雙20轟有譜

戰績位於後段班的統一獅隊，上周靠蘇智傑、林安可轟出鬼神般的成績成為亮點，兩人目前各擁十八與十五發全壘打，居全壘打榜前二，...

中職／胡金龍想和高球名將打球 「老虎伍茲」是夢幻名單

中華職棒富邦悍將隊胡金龍除了棒球外，也熱衷高爾夫球，他今天表示，想和高球名將老虎伍茲打球，去年還曾飛往澳洲一睹伍茲和世界...

中職／振興券怎麼用？富邦悍將推購票、購物好康

富邦悍將隊推出振興三倍券優惠方案，7月16日起憑政府發放之「紙本」振興券，即可在新莊主場享有加碼好康，平日可持500元面...

日職／目標7月10日開門打 初期上限5千人

閉門開季打完第一波三連戰，日本職棒今天召開第十次防疫會議，宣布預計在7月10日開門接客，初期上限5000人，若疫情趨緩，...

中職／補賽周賽程公布 猿隊、悍將9場最多

中華職棒例行賽上半季賽程進入尾聲，目前共累積13場因雨延賽、2場保留比賽，聯盟今天公布補賽周賽程安排，從7月7日到19日...

中職／悍將想要翻身 找回犀牛背水一戰決心

富邦悍將主將胡金龍，日前有感而發地表示，自己再打也就1、2年了，陣中年輕新秀必須表現更穩定，球隊也差不多進入換血階段。 的確，目前富邦主力球員，陳鴻文、倪福德、林益全、高國輝、張正偉、胡金龍年紀

熱門新聞

日職／熱身賽被打爆也無礙 廣島第一指名是真貨

CBA／飆退梅奧、郭艾倫 陳盈駿單場29分創生涯新高

NBA／取得湖人高層許可 基德安排面試尼克主帥

NBA／傳巫師射手開第一槍 告知球團不參與復賽

MLB／球員工會否決60場復賽提案 資方將握主動權

中職／蘇智傑、林安可 半季同隊雙20轟有譜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。