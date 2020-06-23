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中職／右手腕傷先休兵 陳晨威：現在只剩腳

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
猿隊陳晨威因飛撲美技導致手腕挫傷，他透露傷勢不嚴重，但將先休三、四天 聯合報系資料照
猿隊陳晨威因飛撲美技導致手腕挫傷，他透露傷勢不嚴重，但將先休三、四天 聯合報系資料照

樂天桃猿陳晨威上周演出飛撲美技，但也因此造成右手腕挫傷，體驗人生第一次搭救護車。他今天透露傷勢不嚴重，但將先休三、四天，也自嘲：「現在無法打擊，守備無法全力傳，就只剩下腳。」

陳晨威上周面對中信兄弟隊周思齊敲出的深遠飛球，演出飛撲美技，但也因此弄傷右手，隨即退場送醫治療，當天透過社群網站向球迷報平安。

陳晨威表示，檢查結果骨頭沒事，需要休息三、四天左右，雖然正常參與練習，「只是打擊還是沒辦法，守備是可以傳，但全力傳會有點吃力。」

以腳程聞名的他，該役在第六局的安打，因對手失誤而連跑四個壘包，再次展現快腿本色，他也還原當時情況，「跑到二壘時看到傳歪，不算漏很近，那時就覺得可以跑跑看，也有看到教練沒有擋。」

陳晨威克服低潮 相信打擊能力不是只有腳快

【中央社／桃園23日電】

中職樂天桃猿隊野手陳晨威6月初打擊遇低潮，陳晨威透露，教練團不斷鼓勵攻擊不要畏畏縮縮，「你是有能力的打者，不是只有腳程」，近期放手打、找回好手感。

樂天桃猿隊陳晨威6月初打擊狀況不算理想，打擊率跌破3成，悶了許久在18日對統一獅隊比賽敲出單場雙響砲、20日與中信兄弟隊比賽也開轟，近期慢慢找回打擊好手感。

陳晨威18日敲出雙響砲臉上沒有太多喜悅，20日開轟終於露出笑容，他解釋說，前陣子經歷一段低潮，對獅隊比賽開轟時是大比分落後，想起之前關鍵時候都沒能適時表現，大比分落後時才開轟，所以才會沒有太多表情反應。

陳晨威透露，月初打擊低潮時，教練團不斷幫忙修正，也有鼓勵他放開打，不能因為怕打不出安打限制揮棒，只靠著碰成軟弱滾地球再靠腳程跑出安打，「教練跟我說，我是有能力的打者，不是只有腳快，希望我全力揮擊」。

陳晨威轉變心態，不再畏畏縮縮、不想太多，放手打收到不錯成效；至於自豪的快腿，已將近一個月沒有盜壘成功，陳晨威笑說，盜壘這種東西狀況很難說，「現階段不是去衝盜壘次數的時候，團隊成績最重要」。

桃猿隊21日與中信兄弟隊比賽，陳晨威撲接外野飛球傷到手，他表示現階段打擊還沒有辦法，守備傳球也有點問題，可能需要休3至4天，如果有需要上場，「可能只能靠腳了（代跑）」。

陳晨威 樂天桃猿 周思齊

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