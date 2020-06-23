中職／終於升了！兄弟王勝偉歸隊一軍

中信兄弟隊36歲老將王勝偉本季從二軍出發，球隊已經打了44場比賽，遲遲未升上一軍亮相，終於在今天收到晉升通知，在兄弟上半季爭冠關頭加入球隊。

王勝偉春訓狀況調整不佳，兄弟開季選擇帶上19歲小將江坤宇，總教練丘昌榮一再重申王勝偉仍是一號游擊手，但隨著江坤宇在攻守兩端都有出色演出，王勝偉苦無「升機」。

兄弟今天遞交球員異動，原本廖乙忠和林書逸降二軍，升上王勝偉和鄭佳彥，一度撤回，最終確定僅升上王勝偉，這也是王勝偉生涯最晚投入一軍陣容的一年。

王勝偉本季在二軍出賽33場、打擊率2成91，剛在19日對猿隊二軍敲出雙響砲，本周終於等到通知向一軍報到，兄弟下一戰為周四出戰統一獅隊，目前以半場勝差落後猿隊，在爭霸關頭升上這位沙場老將助拳。