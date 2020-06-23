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中職／猿隊保王座推奇兵 林樺慶本季初登板戰悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中職樂天桃猿隊23日回到主場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊派出本土投手林樺慶（圖）先發，這也是林樺慶本季一軍首度亮相。 （樂天桃猿隊提供）中央社
中職樂天桃猿隊23日回到主場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊派出本土投手林樺慶（圖）先發，這也是林樺慶本季一軍首度亮相。 （樂天桃猿隊提供）中央社

樂天桃猿隊上周對中信兄弟隊三連戰搶下兩勝，也以半場勝差要回龍頭寶座，今天起回到桃園主場作戰，推出本季初登板的林樺慶，面對富邦悍將隊洋投羅力，尋求擴大領先優勢。

上半季爭霸關頭，猿隊推出奇兵先發，林樺慶本季從二軍出發，5月才轉回先發，上周與悍將二軍交手，先發5局失3分拿下勝投，今天將改戰悍將一軍，挑戰本季首勝。

林樺慶去年只在一軍出賽兩場，正好都是面對悍將，一場先發、一場中繼，合計6.1局失9分（責失8分），防禦率高達11.37。

悍將由最穩洋投羅力先發，但他近期狀況不佳，前役對中信兄弟隊先發7局丟掉6分，近三場先發丟掉16分（責失15分），防禦率已攀升到5.82，好消息是唯獨對猿隊頗有心得，本季至今兩勝都是拿猿隊開刀，兩戰都是先發7局失2分奪勝。

林樺慶 羅力 中信兄弟

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