日職／熱身賽被打爆也無礙 廣島第一指名是真貨

日職上週末開打，第一週就有許多新面孔在球場上出現，包括去年第一指名在內的新人，以及加入職棒好幾年，但因傷或在二軍磨練多年，期待在今年大爆發的年輕球員，都在球季一開始就獲得了不少的出賽機會，其中也有不少人在這幾場比賽中交出了不錯的表現。

廣島的森下暢仁，是第一週最令人驚豔的新人投手，他在去年的日美大學野球選手權大會中先發3場投15局，以2勝1敗1.20防禦率的成績拿下最高殊勳選手賞，選秀會上被廣島以單獨第一指名選進，並且給了新監督佐佐岡真司跟旅美學長前田健太都曾穿過的18號，顯示出對他的期待與重視。森下從春訓開始就持續地在先發出賽，官辦熱身賽出賽4場，先發3場0勝1敗，防禦率是4.20，表現還算穩定，但在6月初重啟的練習賽，7日及14日分別對上歐力士及軟銀，內容是很不理想的5局失6分及4局失9分，2場總共丟了15分，讓人懷疑他是否能適應即將開打的正式球季。

不過森下被安排在廣島本季的第三場比賽中先發，面對火力不弱的DeNA打線，投7局只被打出4支安打無失分，並且投出8次三振，雖然後援投手守成失敗，讓他的生涯首勝飛走，不過這樣有別於練習賽的完美投球內容，讓教練團對他的信心仍維持在高檔，不但是廣島今年要奪回優勝的一大關鍵球員，也是新人王的熱門人選。

已經連續7個球季打不進前段班的中日，陣中也出現了一位強力的先發新秀，他就是東洋大畢業的梅津晃大，18年第2順位的梅津，其實在上季已有不錯的成績，8月中生涯首登板，之後連3場先發奪勝，平了新人登板後連續勝投的紀錄，最終留下4勝1敗2.34防禦率的成績，不過也因為投球局數超過30局，使得他今年已沒有爭取新人王的資格了。梅津今年也在開幕第一週就有先發機會，21日對上養樂多，同樣是投7局，被打3支安打無失分，另有5次三振，順利拿到個人20年球季的首勝，雖說中日的問題一向不在投手，但多一個強投還是更可能回到久違的前段班。

去年底來台打冬盟的養樂多18年第一指名投手清水昇，上季的成績是0勝3敗，今年從春訓起就以中繼調整，在熱身賽及練習賽中的表現穩定，開幕名列一軍陣容，上週登板中繼兩場都未失分，成功拿下兩個中繼點，清水雖然上季出賽多達11場，並且有3次先發，但投球局數只有26局，仍保有新人王資格。

軟銀去年選秀的第3指名津森宥紀，大學時曾拿過全日本大學野球選手權大會的最優秀投手，今年在官辦熱身賽出賽6場投6局無失分，從春訓開始就成為牛棚的固定一員，雖然他21日因為先發投手投出危險球退場，而在第2局就緊急登板中繼，被打出生涯首支滿貫砲，但接下來的3局也只再被打出2支安打，還投出4次三振，生涯首登板算是表現不錯，會是軟銀本季牛棚陣中的重要戰力。

軟銀在第一週的賽事，還有另一位年輕球員表現亮眼，他就是栗原陵矢。栗原雖然只有23歲，不過今年已經是職棒生涯的第6年了，14年高中畢業以第二指名加入軟銀，前幾季在二軍磨練及養傷，上一軍時間都不長，直到去年球季才有比較多的一軍出賽機會，出賽32場有45個打席，打擊率雖只有2成31，但生涯首轟、首打點甚至於首支三壘打都出現了。栗原除了本職的捕手之外，外野及一壘也都能夠守備，近期打擊狀況不錯，加上老將內川聖一受傷，因此栗原令人意外地被排進開幕戰的先發名單內，結果在延長的10局下半就打出再見安打，接下來的2場比賽也都有安打的表現，是目前軟銀打擊最火熱的打者之一，他如果能維持這樣的火力，對於一壘及捕手都有老將待退的軟銀來說，是下個世代的接班希望。