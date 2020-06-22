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中職／胡金龍想和高球名將打球 「老虎伍茲」是夢幻名單

中央社 / 台北22日電

中華職棒富邦悍將隊胡金龍除了棒球外，也熱衷高爾夫球，他今天表示，想和高球名將老虎伍茲打球，去年還曾飛往澳洲一睹伍茲和世界名將風采。

胡金龍熱愛高爾夫球活動，即使在職棒賽季，有空時仍會維持每週打一場的頻率，他今天出席手錶品牌活動時指出，習慣早起動一動，通常會在清晨6時30分開球，但最近天氣熱，會提前1小時，9時多打完後再回去休息。

旅美高球女將徐薇淩先前曾為富邦悍將開球，也有意與胡金龍切磋高球，胡金龍透露，還沒跟徐薇淩約打球，「怕她有比賽要準備」。

不過，談到最想和哪位高球選手打球，胡金龍不加思索、馬上回答，「老虎伍茲 Tiger Woods」。

胡金龍表示，去年總統盃高球賽在澳洲舉行，他有去看老虎伍茲以及世界名將打球，由於好友同時也是旅美高球好手潘政琮也有參賽，他隨後趕緊解釋，「沒有啦，是去看小潘」。

胡金龍 伍茲 高爾夫

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