中職／胡金龍想和高球名將打球 「老虎伍茲」是夢幻名單
中華職棒富邦悍將隊胡金龍除了棒球外，也熱衷高爾夫球，他今天表示，想和高球名將老虎伍茲打球，去年還曾飛往澳洲一睹伍茲和世界名將風采。
胡金龍熱愛高爾夫球活動，即使在職棒賽季，有空時仍會維持每週打一場的頻率，他今天出席手錶品牌活動時指出，習慣早起動一動，通常會在清晨6時30分開球，但最近天氣熱，會提前1小時，9時多打完後再回去休息。
旅美高球女將徐薇淩先前曾為富邦悍將開球，也有意與胡金龍切磋高球，胡金龍透露，還沒跟徐薇淩約打球，「怕她有比賽要準備」。
不過，談到最想和哪位高球選手打球，胡金龍不加思索、馬上回答，「老虎伍茲 Tiger Woods」。
胡金龍表示，去年總統盃高球賽在澳洲舉行，他有去看老虎伍茲以及世界名將打球，由於好友同時也是旅美高球好手潘政琮也有參賽，他隨後趕緊解釋，「沒有啦，是去看小潘」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言