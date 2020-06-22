中職／振興券怎麼用？富邦悍將推購票、購物好康

富邦悍將隊推出振興三倍券優惠方案，7月16日起憑政府發放之「紙本」振興券，即可在新莊主場享有加碼好康，平日可持500元面額振興券購入兩張內野全票，假日則可購入一張內野全票，另贈悍將隊商品折價券。

隨著國內疫情趨緩，政府推出促進消費、刺激買氣的「振興三倍券」，富邦悍將隊同步推出「購票」、「購物」兩大加碼優惠方案。

球團推出三種購票優惠方案，「平日一加一」持500元面額振興券可購入兩張內野全票；「假日一票一優惠」持500元面額振興券可購入一張內野全票，若為熱區座位門票，加碼贈送百元悍將隊商品折價券，非熱區座位門票則加碼贈送兩百元悍將隊商品折價券；另針對新北市民、65歲以上長者或身心障礙者，持振興券購買門票可再加碼獲得百元悍將隊商品折價券。

除了購票好康，凡持紙本振興券至新莊球場悍將Gstore購物，包含聯名商品在內的全館品項，享滿千送五百、滿兩千送一千（以此類推）之超值優惠。另外還推出「振興專區」，主、客場及眾多主題球衣，最低下殺44折優惠。