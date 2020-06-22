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日職／目標7月10日開門打 初期上限5千人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職目標7月10日全面開放。法新社
日職目標7月10日全面開放。法新社

閉門開季打完第一波三連戰，日本職棒今天召開第十次防疫會議，宣布預計在7月10日開門接客，初期上限5000人，若疫情趨緩，可望在8月1日再放寬為開放半數座位。

日職原訂3月20日開季，受到日本新冠肺炎疫情遲遲未能降溫影響，拖到6月19日才開打，昨天才剛打完第一波三連戰，現在已經迫不及待討論開放觀眾進場。

日職會長齊藤惇今天在會議後表示，是否開放觀眾進場，需要更充分的考慮各種狀況，但如果疫情沒有再次升溫，希望能在7月10日開門打，初期先採上限5000人，8月1日後若疫情持續獲得控制，可再放寬為開放半數座位，根據各隊主場條件，可開放的觀眾人數也將不同。

以專家身分參與防疫會議的東北大學特座教授賀来満夫指出，日本尚未完全控制疫情，仍必須採取必要的防疫措施來避免擴大感染，建議開放觀眾進場後，應有新的應援方式。

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