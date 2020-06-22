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中職／補賽周賽程公布 猿隊、悍將9場最多
中華職棒例行賽上半季賽程進入尾聲，目前共累積13場因雨延賽、2場保留比賽，聯盟今天公布補賽周賽程安排，從7月7日到19日於各隊主場進行。
這15場補賽，以樂天桃猿和富邦悍將的9場最多，中信兄弟為7場，統一獅則為5場，目前戰績形成兩大集團，上半季爭霸上演猿隊與兄弟之爭，猿隊現以半場勝差領先兄弟，老三之爭則由獅隊則以半場勝差領先悍將。
補賽賽程安排如下：
7月7日(二)
桃園 18:35 中信兄弟vs.樂天桃猿
台南 18:35 富邦悍將vs.統一獅
7月8日(三)
洲際 18:35 樂天桃猿vs.中信兄弟（3局下保留比賽）
台南 18:35 富邦悍將vs.統一獅
7月10日(五)
洲際 18:35 富邦悍將vs.中信兄弟
桃園 18:35 統一獅vs.樂天桃猿
7月11日(六)
洲際 17:05 富邦悍將vs.中信兄弟
桃園 17:05 統一獅vs.樂天桃猿
7月12日(日)
桃園 17:05 中信兄弟vs.樂天桃猿
7月14日(二)
台南 18:35 中信兄弟vs.統一獅（3局上保留比賽）
新莊 18:35 樂天桃猿vs.富邦悍將
7月15日(三)
桃園 18:35 富邦悍將vs.樂天桃猿
7月16日(四)
新莊 18:35 中信兄弟vs.富邦悍將
7月18日(六)
新莊 17:05 樂天桃猿vs.富邦悍將
7月19日(日)
桃園 17:05 富邦悍將vs.樂天桃猿
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