中職／補賽周賽程公布 猿隊、悍將9場最多

中華職棒例行賽上半季賽程進入尾聲，目前共累積13場因雨延賽、2場保留比賽，聯盟今天公布補賽周賽程安排，從7月7日到19日於各隊主場進行。

這15場補賽，以樂天桃猿和富邦悍將的9場最多，中信兄弟為7場，統一獅則為5場，目前戰績形成兩大集團，上半季爭霸上演猿隊與兄弟之爭，猿隊現以半場勝差領先兄弟，老三之爭則由獅隊則以半場勝差領先悍將。

補賽賽程安排如下：

7月7日(二)

桃園 18:35 中信兄弟vs.樂天桃猿

台南 18:35 富邦悍將vs.統一獅

7月8日(三)

洲際 18:35 樂天桃猿vs.中信兄弟（3局下保留比賽）

台南 18:35 富邦悍將vs.統一獅

7月10日(五)

洲際 18:35 富邦悍將vs.中信兄弟

桃園 18:35 統一獅vs.樂天桃猿

7月11日(六)

洲際 17:05 富邦悍將vs.中信兄弟

桃園 17:05 統一獅vs.樂天桃猿

7月12日(日)

桃園 17:05 中信兄弟vs.樂天桃猿

7月14日(二)

台南 18:35 中信兄弟vs.統一獅（3局上保留比賽）

新莊 18:35 樂天桃猿vs.富邦悍將

7月15日(三)

桃園 18:35 富邦悍將vs.樂天桃猿

7月16日(四)

新莊 18:35 中信兄弟vs.富邦悍將

7月18日(六)

新莊 17:05 樂天桃猿vs.富邦悍將

7月19日(日)

桃園 17:05 富邦悍將vs.樂天桃猿