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中職／轟天雷蘇智傑…怕左投的祕密

聯合報 / 記者蘇志畬／新北報導
統一獅隊蘇智傑本月強打火力驚人。記者季相儒／攝影
統一獅隊蘇智傑本月強打火力驚人。記者季相儒／攝影

統一獅隊蘇智傑六月手感火燙，單月敲出九發全壘打，將全壘打數一口氣推進到十八轟，位居全壘打王，不過最大「阿基里斯腱」是，對左投打擊率不到兩成。

蘇智傑昨晚對上富邦悍將隊先發左投陳仕朋雖然在六局上敲出追平安打，不過前三打席未建功，今年對左投打擊率僅一成九七，跟對右投時超過四成的打擊率相較落差極大，本季十八轟中，也僅兩轟從左投手中敲出。

打擊教練劉育辰認為這很正常，因為各隊今年外籍左投多，且實力比前幾年更好，蘇智傑面對左投洋將時，表現最好的尼寇力打擊率也僅兩成八六，對上德保拉則是六打數尚未敲安。劉育辰指出，球隊內部欠缺左投，只能在攻擊訓練時模擬，讓蘇智傑去揣摩比賽感覺。

獅隊總教練林岳平表示，左打的蘇智傑在面對左投時，對方本來就享有對戰優勢，雖然對左投成績不佳，「球隊對他還是有期待，會用穿插棒次的方式保護他。」

今年獅隊原本安排蘇智傑擔任三、四棒，近期改打二棒，形成「外野三帥」連線，一棒陳傑憲上壘率高，就算蘇智傑被保送，後面還有林安可在，蘇智傑感覺確實有比較多好球可打，「有被保護的感覺。」

林岳平透露，這個安排是劉育辰的點子，「成效很好。」劉育辰則說，獅隊隊型沒有其他球隊完整，「只能把打擊狀況好的往前排，盡量增加他們打擊的次數。」

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