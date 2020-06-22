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中職／發射吧，安可！連兩戰雙響砲

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊報導
統一獅隊林安可昨天演出雙響砲。記者季相儒／攝影
統一獅隊林安可昨天演出雙響砲。記者季相儒／攝影

中職昨天兩戰都牽動排名，樂天桃猿與中信兄弟隊的三連戰最終戰，猿隊以八比一獲勝，領先中信兄弟半場勝差，重新登頂回到中職龍頭；統一獅隊則以十三比六擊敗富邦悍將隊，爬上第三。

猿隊靠著陽耀勳在四局上兩出局後敲出右外野三分全壘打、六局上兩分打點二壘安打，一口氣拉開差距，加上先發洋投卡本特七局失一分非責失的好投，在系列賽取得二勝一敗，陽耀勳單場五打點平個人記錄。

獅隊林安可火力越來越旺，昨晚對悍將隊五局敲出陽春砲、六局三分砲，連續兩場轟出雙響砲，單場五安打、六打點則創個人新高。林安可表示，先前有點過於強調拉打，在教練建議下，開始往中間、反方向攻擊，收到效果。

獅隊總教練林岳平表示，林安可的三分砲幫助球隊逆轉奪勝，「一棒改變戰局，在關鍵時刻站出來為球隊攻擊。」外野三帥連線在獅隊打線上產生好的化學效應，林岳平也希望上半季最後十五場能保持氣勢繼續衝。

林安可本季第二次連四場開轟，又有機會挑戰超越二○一六年王柏融的新人最多連續場次開轟紀錄，林安可不會給自己壓力，「就是一個紀錄而已。」林安可全壘打數推進到十五轟，全聯盟僅次於隊友蘇智傑的十八轟。

獅隊先發投手達尼爾前四局失五分，但最終撐完七局未再失分，送出十次三振，等到隊友火力支援，取得個人本季首勝。林岳平表示，達尼爾這場投球策略有改變，不像之前追求滾地球出局，唯一不足是有些失投球被敲長打，也因此掉分。

中信 連戰

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