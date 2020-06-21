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中職／追著蘇智傑開轟 林安可：我學習的對象

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
統一獅隊以13：6擊敗富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
統一獅隊以13：6擊敗富邦悍將隊。記者季相儒／攝影

統一獅隊今晚靠著林安可單場雙響砲、六打點的表現，以13：6擊敗富邦悍將隊，把墊底位置送給對手，獅隊總教練林岳平表示：「上半季還有15場，重點是接下來如何面對。」

林安可今晚六打席全數上壘，首打席四壞保送後，接下來連敲五支安打，包括第五局的陽春砲，以及第六局的三分超前轟，七局的二壘安打也帶有兩分打點，林岳平說：「六局安可的一棒改變戰局。」

獅隊近期將外野三帥陳傑憲、蘇智傑、林安可依序排在前三棒，昨天稍微變陣，配合左投先發，將右打的吳桀睿拉上第二棒，依舊有好效果，林岳平認為，前面有人幫忙林安可製造得分機會，就算沒人上壘，林安可也有自己發動進攻的能力。

加上今天，林安可已經連續四場開轟，25日對中信兄弟隊有機會挑戰中職新人連續開轟場次紀錄，林安可說：「只是一個紀錄，重點是打擊策略。」近期偏向拉打的林安可，在教練建議下，改往中外野、反方向攻擊，今天收到成效。

林安可累積15轟，距離聯盟第一、隊友蘇智傑的18轟不遠，蘇智傑不斷開轟，對林安可也有激勵作用，林安可說：「想要像他一樣，為球隊攻擊，他是有經驗的強打者，是我學習的對象。」

獅隊先發投手達尼爾7局失5分的表現，在隊友火力支援下取得加盟中職首勝，林岳平表示，達尼爾這場投球策略有改變，不像之前追求滾地球出局，唯一不足是有些失投球被敲長打，也因此掉分。

統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手達尼爾7局失5分，取得加盟中職首勝。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手達尼爾7局失5分，取得加盟中職首勝。記者季相儒／攝影

林安可 林岳平 蘇智傑

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