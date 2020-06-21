興華盃／陳皓翔追平場內轟又後援 親子勇士逆轉奪冠

第二屆興華盃社區少棒邀請賽由新北市正義國小對上親子勇士爭冠，原本落後的親子勇士在5局下攻進5分大局，終場以7：6獲勝，抱回冠軍。

興華社區主辦興華盃社區少棒邀請賽，共有12支球隊參加，大會規定校隊必須以國小四年級(含)以下球員報名，經過預賽後，決賽因雨延至今天(21日)在大都會球場進行，由正義國小、親子勇士在冠軍戰交鋒。

前三局雙方打平2比2，正義國小在4局上靠著對手3次失誤、2次保送攻下2分，5局上張宇翔三壘安打帶起一波2分進帳，取得6比2領先，不過親子勇士也不想輕易認輸，5局下吹起反攻號角，1出局後利用失誤先得1分，2出局後靠著保送上壘，接著廖承皓三壘安打送回隊友，陳皓翔接著擊出場內兩分全壘打一棒追平，黃紹崴、陳學聖都敲出安打一舉超前，加上陳皓翔後援鎖住勝果，終場以1分差反敗為勝。

團體獎

冠軍：親子勇士

亞軍：新北市正義國小

季軍：台北市光復國小

殿軍：新北市興穀國小

個人獎

打擊獎：

第一名：陳皓翔(親子勇士)

第二名：廖承皓(親子勇士)

第三名：畢淮淵(光復國小)

投手獎：陳皓翔(親子勇士)

打點獎：畢淮淵(光復國小)

功勞獎：謝承叡(正義國小)

教練獎：方復興(親子勇士)