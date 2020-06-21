中職／林安可連兩場雙響砲 獅隊超車悍將隊登第三

統一獅隊林安可連續兩場敲出單場雙響砲，今天五安打、六打點的個人新高紀錄，幫助球隊以13：6擊敗富邦悍將隊，以20勝26敗半場之差，超越悍將隊爬上第三名。

悍將雖然一局下靠著高國輝的兩分砲取得領先，不過沉寂了三局的猛獅打線在四局甦醒，靠著安打及失誤攻下三分逆轉，雖然三局下又掉了三分，不過林安可在五局的陽春砲先追一分，六局上蘇智傑敲安追平後，林安可再追加一發三分砲，將比數逆轉為8：5。

林安可本季第二次連續4場比賽開轟，再次追平2016年王柏融締造的新人球季最多連續場次開轟記錄，本季全壘打數已經累積到15轟，全聯盟僅次於隊友蘇智傑的18轟，距離2016年獅隊鄭鎧文24轟的新人記錄也只差9轟就可追平。

獅隊先發投手達尼爾前4局失5分，但最終撐完7局未再失分，送出10次三振，也等到隊友火力支援，取得個人本季第一勝；富邦悍將隊先發投手陳仕朋5局失8分、7分自責，吞下個人本季對獅隊的首敗。