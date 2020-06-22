日職／洋將名額放寬 旅日台將誰受益最多？

日本職棒在6月19日開幕，為了因應密集賽程，一軍登錄洋將名額從4人增加為5人（單場可上場仍為4人），是今年的改變之一。

除了陽岱鋼（巨人）、張奕（歐力士）、吳念庭（西武）等本來就不受外籍球員名額限制的旅日球員之外，對於其他的旅日台將產生什麼樣的影響呢？

洋將名額放寬後，宋家豪在樂天金鷲主要的競爭對手反而是內野手威勒。 聯合報系資料照片

樂天今年投打都有補強，被看好度相當高，與西武、軟銀並列為太平洋聯盟三強。

尤其是投手戰力，去年球季樂天的投手團隊防禦率3.74，僅次於軟銀的3.63居第二。不過光比較後援投手，樂天的3.07比起軟銀的3.24更加出色，與墊底歐力士的4.23更是足足好了1分。

旅日投手宋家豪在樂天牛棚扮演相當重要的角色，而且是逐年進步。去年他在一軍出賽48場拿下24場中繼成功，都是日職生涯新高，防禦率2.18也繼前一年的1.73之後，連續兩年寫下漂亮數字。因此今年即使更換新監督三木肇，在樂天教練團之中的信任程度依然不低。

今年樂天加入了新洋投恰格瓦（JT Chargois）以及前歐力士洋砲羅梅洛（Stefen Romero），加上既有的布希尼斯（Alan Busenitz）、宋家豪兩名投手；去年繳出33轟、95分打點的布拉許（Jabari Blash）、以及內野手威勒（Zelous Wheeler），總計有6名洋將在陣。

如果依照原先6搶4的態勢，投打各維持3取2的機會很高。宋家豪就必須與布希尼斯（出賽54場、28中繼、防禦率1.94）、新守護神候選人恰格瓦一起競爭。

如今開放名額之後，將視狀況採取2投3野或是3投2野的模式，依照現狀來看，恰格瓦、布希尼斯、布拉許、羅梅洛地位較為穩固，宋家豪的主要競爭對手變成威勒。樂天原本必須靠3洋砲加強攻擊，但在鈴木大地加盟之後鎮守三壘，擠掉了威勒的空間，加上威勒年紀漸長，加上成績退步，將是增加為3名投手的原因。

開季之後的3連戰，樂天一軍登錄比例為3投2野。布希尼斯3場都在可上場的26人名單內，宋家豪則只在20日的比賽進入名單，中繼1局0失分。

千葉羅德隊今年的補強重點跟樂天很雷同，一口氣找來過去分別在樂天、廣島效力的赫曼（Frank Herrmann）、傑克森（Jay Jackson）兩名中繼洋投，如果只能登錄4名洋將，在必須倚重雙洋砲的情況下，將直接壓縮陳冠宇的空間。隨著多開放1個名額，陳冠宇的受惠最大，開幕後羅德隊登錄的也就是這3投2野的組合。

赫曼、傑克森2投過去在日本職棒已經有豐富實績，加上去年轉隊到羅德第一年就有32轟、89分打點的雷雅德（Brandon Laird）扛下第四棒，季中加入52場就演出14轟的馬丁（Leonys Martín）也是不可或缺的打者，一軍戰力將以這4人最為穩固。

陳冠宇除了因多開放1名洋將而直接受惠，加上二年級生中村稔弥尚未成熟，值得信任的中繼左投只有松永昂大，也是陳冠宇的優勢。在上場只限4人的情況下，教練團應該會採取讓陳冠宇、赫曼、傑克森3名中繼投手視狀況輪替的模式，昨天（21日）即由陳冠宇入替赫曼進入26人名單，中繼2局無失分表現不錯。

另外羅德與佛羅雷斯（JoseFlores）、阿柯斯塔（Jose Leonel Acosta Almonte）、桑多斯（Eduard Santos）3名中南美洲投手簽下育成合約，必須等到育成栽培成功，一軍的洋將競爭才會較為激烈。

王柏融目前在日本火腿沒有競爭對手，但他是否能儘早適應日職，打出過往身手更為關鍵。 聯合報系資料照片

日本火腿隊簽下美職老虎隊右投費爾哈根（Drew VerHagen），將與傷癒復出的馬丁尼茲（Nick Martinez）扛下火腿隊先發。

馬丁尼茲2018年投出10勝，去年因傷整季報銷，今年復出攸關火腿隊的命運。費爾哈根最快球速超過155公里，生涯在大聯盟127場出賽，10勝10敗、防禦率5.11，初來乍到年薪1億1,000萬日圓，比馬丁尼茲、王柏融都高。日職第3年的羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）預料還是以中繼為主。3名投手加上台灣的「大王」王柏融以及前巨人隊內野手畢耶努耶瓦（Christian Villanueva）2名打者。

日本火腿隊只有這5名洋將，2020年球季的外籍兵團競爭相對單純，王柏融的主要對手反而是他自己能否在適應一年之後發揮身手。另外一方面也反映出，因為缺乏競爭，日本火腿隊的戰況著實令人擔心。尤其羅德里奎茲因左膝軟骨去除手術，畢耶努耶瓦因為盲腸炎都趕不上開幕戰，火腿隊開季初期更是只剩3人能夠應戰。去年洋聯最少的團隊93支全壘打、薄弱的攻擊火力能否改善，充滿更多不安。

阪神虎（呂彥青）

阪神虎洋投一堆，呂彥青想要升上一軍，不但要有足夠的進步，也還需要有機會。 聯合報系資料照片

阪神虎今年採取8人外籍兵團，是近年洋將人數最多的一年，開季之後以3投2野出發。年薪將近3億日圓的新洋砲波爾（Justin Bour）扛下開幕第四棒，與第二年的馬提（Jefry Marté）共同扛下中心打線。即使有人狀況不佳，還有去年韓職打點王桑斯（Jerry Sands）可以運用，在打線必須重度倚靠洋砲的情況下，將只少維持3投2野，甚至不排除未來調整為2投3野的模式。

在這樣的情況下，呂彥青必須與賈西亞（Onelki García）、甘凱爾（Joe Gunkel）、愛德華（Jon Edwards）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）等4名洋投競爭，以他至今尚未上過一軍的情況來看，要從競爭激烈的戰區中脫穎而出有極高難度。