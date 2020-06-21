中職／陽耀勳開轟五打點 樂天桃猿要回龍頭

樂天桃猿隊與中信兄弟隊在台中洲際棒球場的「天王山」三連戰最終戰，猿隊靠著陽耀勳平個人最高紀錄的單場5打點，以8：1擊敗中信兄弟，以半場勝差成功超車，回到中職龍頭位置。

猿隊三局上靠著林立的中外野安打先進帳一分，四局上陽耀勳在兩出局、二三壘有人時敲出右外野三分全壘打，六局上陽耀勳的二壘安打又帶有兩分打點，一口氣拉開差距。

中信兄弟僅靠著王威晨在五局下的安打敲回一分，而王威晨在三局下從卡本特手中敲出的安打，是個人生涯的第400安，花了309場、1354打席、1237打數達陣，比起老爸「萬人迷」王光輝還要快，年紀也少了一歲。

猿隊陳晨威在六局下面對周思齊敲出的中外野飛球，用飛撲方式接殺，落地後難以起身，不得不提前退場，由余德龍接替守備，陳晨威也在個人IG上表示：「我沒事，場上的朋友加油，人生第一次坐救護車。」