快訊

北京又有2地升級為高風險區 5地升級中風險區

桃園機車對撞孕婦轎車 母騎車載10歲女兒一死一重傷

中職／陽耀勳開轟五打點 樂天桃猿要回龍頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
猿隊靠著陽耀勳平個人最高紀錄的單場5打點，以8：1擊敗中信兄弟。聯合報系資料照片／記者藍宗標攝影
猿隊靠著陽耀勳平個人最高紀錄的單場5打點，以8：1擊敗中信兄弟。聯合報系資料照片／記者藍宗標攝影

樂天桃猿隊與中信兄弟隊在台中洲際棒球場的「天王山」三連戰最終戰，猿隊靠著陽耀勳平個人最高紀錄的單場5打點，以8：1擊敗中信兄弟，以半場勝差成功超車，回到中職龍頭位置。

猿隊三局上靠著林立的中外野安打先進帳一分，四局上陽耀勳在兩出局、二三壘有人時敲出右外野三分全壘打，六局上陽耀勳的二壘安打又帶有兩分打點，一口氣拉開差距。

中信兄弟僅靠著王威晨在五局下的安打敲回一分，而王威晨在三局下從卡本特手中敲出的安打，是個人生涯的第400安，花了309場、1354打席、1237打數達陣，比起老爸「萬人迷」王光輝還要快，年紀也少了一歲。

猿隊陳晨威在六局下面對周思齊敲出的中外野飛球，用飛撲方式接殺，落地後難以起身，不得不提前退場，由余德龍接替守備，陳晨威也在個人IG上表示：「我沒事，場上的朋友加油，人生第一次坐救護車。」

陽耀勳 中信兄弟

延伸閱讀

中職／暴力猿打線發威 陳俊秀雙響轟垮兄弟

中職／王威晨猛打甩低潮：對羅力做很多功課

中職／首次連兩戰未先發 王威晨：不能怪運氣不好

中職／王威晨6月僅敲3安好悶 丘總盼中生代撐起

相關新聞

中職／陽耀勳開轟五打點 樂天桃猿要回龍頭

樂天桃猿隊與中信兄弟隊在台中洲際棒球場的「天王山」三連戰最終戰，猿隊靠著陽耀勳平個人最高紀錄的單場5打點，以8：1擊敗中...

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

效力日本火腿隊的王柏融本季首安今天報到，面對生涯一軍初登板的西武獅隊下勾投手與座海人，王柏融在第四局敲出安打，本季歷經前...

日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

讀賣巨人今天續戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼連兩天扛先發第六棒、左外野手，練習賽的火燙手感不斷電，四打數敲出兩安打，包含一支二...

中職／江國豪表現有落差 洪總點出根源

富邦悍將隊江國豪昨天對統一獅隊，投四局丟掉六分，本季對獅隊三連勝後又吞下二連敗，亮眼成績不夠持久，悍將隊總教練洪一中認為...

中職／林家正在台儲備體能 最熟吳東融有原因

響尾蛇隊旅美捕手林家正今天到新莊棒球場，擔任富邦悍將對統一獅隊比賽的英文轉播貴賓，去年才開始的美職生涯，今年因新冠肺炎疫...

球給智傑／蘇智傑被左投剋 劉育辰：左投洋將多

統一獅隊蘇智傑近來打擊火燙，不過最大罩門是今年對左投打擊率不到兩成，打擊教練劉育辰表示：「這很正常。」劉育辰認為，今年各...

球給智傑／對左投調棒次 林岳平有盤算

統一獅隊「外野三帥」連線今天多了一人介入，首棒仍是陳傑憲，原本打四棒的吳桀睿改打二棒，三、四棒則為蘇智傑、林安可，總教練...

球給智傑／外野三帥連線 蘇智傑：有被保護的感覺

統一獅隊蘇智傑6月手感火燙，目前更是連續三場開轟，共敲出4發全壘打，上半季全壘打數推進到18轟，位居全壘打王，大有機會挑...

日職／本季首度亮相 陳冠宇中繼2局無失分

效力千葉羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天迎來本季初登板，面對軟銀鷹隊在第六局中繼登板，投2局被敲2安打、無失分，有2三振和1...

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

讀賣巨人今天尋求橫掃阪神虎，陽岱鋼連兩天獲先發機會，此役擔任先發第六棒、左外野手，迎戰阪神虎先發洋投賈西亞（Onelki...

日職／陽岱鋼對阪神敲雙安 巨人7:1領先有望3連勝

投打成績 日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，於今天對決阪神虎隊在第二打席無人在壘擊出深遠的二壘安打，也在隊友安打下回壘得分，開季連三場陽岱鋼均有安打表現。 巨人開季在主場三連戰阪神虎隊，歷經兩場取

中職／獅6轟血洗悍將 猿暴打追近兄弟

中職昨晚兩戰擊出十支全壘打；統一獅隊以改寫隊史紀錄的單場六轟，十三比四狂掃富邦悍將隊，樂天桃猿隊的「暴力猿」打線爆發，在...

熱門新聞

MLB／病毒全境擴散 洋基也證實4人確診

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

日職／陽岱鋼回先發打線 攻守都建功

日職／陽岱鋼對阪神敲雙安 巨人7:1領先有望3連勝

日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

NBA／媲美約柯奇？小加索明顯瘦身引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。