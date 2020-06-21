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中職／林家正在台儲備體能 最熟吳東融有原因
響尾蛇隊旅美捕手林家正今天到新莊棒球場，擔任富邦悍將對統一獅隊比賽的英文轉播貴賓，去年才開始的美職生涯，今年因新冠肺炎疫情暫停，這段期間只能維持好體能，等待下一步。
美國疫情嚴重，大聯盟球季能否重啟都還是個問號，小聯盟復賽機會更渺茫，林家正去年在選秀會第14輪被響尾蛇挑中，也在短期1A出賽，今年只能留在台灣調整，目前在高中母校穀保家商的場地保持訓練。
近8年來第一次在台灣待這麼長的時間，林家正也比以往更關注中職賽事，在美國因為時差關係，都是透過一些新聞、訊息去關心，通常在台灣的時候比較會看比賽。
對中職球員較熟悉的是中信兄弟隊內野手吳東融，因為吳東融是林家正就讀新埔國小時的學長，吳東融的父親（已故新埔國小教練吳偉昇）也是林家正棒球生涯的第一個教練。
林家正目前跟著打算投入今年中職選秀的蔣少宏一起練球，兩人是國小、國中隊友，而今年大聯盟選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）則是林家正大學學弟，林家正透露，大學時期因為剛好負責照顧這名學弟，兩人關係不錯，知道他當選狀元時，也特地傳訊息恭喜。
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