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球給智傑／蘇智傑被左投剋 劉育辰：左投洋將多
統一獅隊蘇智傑近來打擊火燙，不過最大罩門是今年對左投打擊率不到兩成，打擊教練劉育辰表示：「這很正常。」劉育辰認為，今年各隊先發左投很多外籍投手，雖然帳面成績不佳，「但實力比前幾年更好。」
以左投洋將來說，蘇智傑對尼寇力表現最好，但打擊率也僅2成86，面對米蘭達對戰打擊率2成50、卡本特對戰打擊率2成，對上德保拉則是6打數尚未敲安。
針對蘇智傑今年對左投打擊率僅1成94，劉育辰指出，球隊內部也欠缺左投，只能在攻擊訓練時盡量模擬面對左投的狀況，讓蘇智傑去揣摩比賽的感覺。
陳傑憲、蘇智傑、林安可的前三棒連線，為統一獅隊近三場比賽帶進了21分打點，獅隊總教練林岳平透露，這個安排是打劉育辰的點子，「成效很好。」
劉育辰坦言，獅隊在隊型上沒有其他球隊完整，變化自然也比較少，「只能把打擊狀況好的往前排，盡量增加他們打擊的次數。」雖然目前串連起來有好效果，但也更考驗獅隊後段棒次如何延續攻勢。
吳桀睿在19、20日兩場比賽扛起第四棒，也兼具保護「三帥連線」的功用，劉育辰表示，讓吳桀睿擔任四棒不是定位在大砲型，而是希望他能扮演接續後段棒次的角色，甚至是繼續追加打點，今天更將吳桀睿移到第二棒，「他是擺在哪裡都好用的選手。」
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