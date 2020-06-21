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球給智傑／對左投調棒次 林岳平有盤算
統一獅隊「外野三帥」連線今天多了一人介入，首棒仍是陳傑憲，原本打四棒的吳桀睿改打二棒，三、四棒則為蘇智傑、林安可，總教練林岳平透露，這是對上左投時的調整。
獅隊打線在少了郭阜林之後，勢必做出調整，近三場讓陳傑憲、蘇智傑、林安可打前三棒，收到好效果，林岳平表示：「看好他們的上壘率、長打率，串連起來能夠增加得分機會。」
選擇蘇智傑打第二棒也有原因，蘇智傑今年擔任第二棒的打擊率高達5成45，第六棒也有6成15的好表現，反而第四、五兩棒打擊率不到3成，林岳平認為，蘇智傑的選球好、擊球準確率高，擔任二、六棒時，剛好需要他的上壘或是打點能力。
蘇智傑今年打擊率3成39，敲出18轟，是中職目前最火燙的打者，不過卻有一個最大的「阿基里斯腱」，對左、右投表現落差極大，至今天賽前，蘇智傑對左投打擊率僅1成94，敲出2轟，剩下16轟都來自右投，對右投打擊率高達4成17。
林岳平表示，左打的蘇智傑在面對左投時，對方本來就享有對戰優勢，雖然對左投成績不佳，「球隊對他還是有期待，會用穿插棒次的方式保護他。」
目前各隊一軍牛棚左投僅有一個彭識穎，但先發左投不少，今天對上的陳仕朋就是其中一名，獅隊特別將右打的吳桀睿提高棒次，避免連續三棒都是左打。
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