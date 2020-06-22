中職／悍將想要翻身 找回犀牛背水一戰決心

富邦悍將主將胡金龍，日前有感而發地表示，自己再打也就1、2年了，陣中年輕新秀必須表現更穩定，球隊也差不多進入換血階段。

的確，目前富邦主力球員，陳鴻文、倪福德、林益全、高國輝、張正偉、胡金龍年紀都在34歲以上，林哲瑄、蔣智賢大小傷勢不斷，「老興農」賴鴻誠、林晨樺、蔡明晉、張耿豪、林宥穎、陳凱倫在職棒圈打滾許久，他們已逐步邁入交棒階段。

然而，富邦最大問題是，缺乏強而有力的26至30歲中生代悍將，老的老，少的還不足以成熟到接班，年輕投手江國豪、游霆崴、范玉禹、王尉永還有很大成長空間，捕手戴培峰、內野手楊晉豪、辛元旭，外野手申皓瑋仍稚嫩，有未來性，但需時間培養。

悍將陣中年輕球員如申皓瑋等雖然有不錯的成績，但還沒有辦法維持穩定的表現。 聯合報系資料照片

二游搭檔王正棠、李宗賢讓人期待，但守備方面，李宗賢似乎更適合回到他所熟悉的三壘防區，王正棠移防外野可能更好。范國宸打擊能力不俗，但一壘卡著林益全，他守三壘實在慘不忍睹，有長打火力的高國麟，外野守備功力同樣令人不敢恭維。

中生代的旅外投手陳冠傑(原名陳品學)控球糟糕，在二軍平均1局就出現將近1次四死球，很難升上一軍，陳品捷一年打得比一年差，或許是教練團所始料未及。

從興農到義大再到現在的富邦，球隊一向走美式球風，正面一點的講法是自主豪邁，打球風格大開大闔，實質上旅外球員為主體，英雄主義至上，較缺乏團體作戰意識，休息室氣氛微妙，訓練量有提升空間，有時戰力難發揮1+1大於2的效果，這對於治軍嚴謹、帶兵偏日式風格的總教練洪一中而言，目前仍處磨合期，試圖找到相對較好的戰力應戰。

富邦悍將過去長期走美式作風，與新任總教練洪一中本來就需要有更長時間的磨合期。 聯合報系資料照片

實際上，富邦目前已進入換血階段，這幾年同樣走在世代交替路上的統一獅，雖然選秀策略不算出色，不過，「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可已確定成為球隊核心，加上陳重羽、林祐樂、吳桀睿、林靖凱和林祖傑，年輕投手群江辰晏、施子謙、古林睿煬、陳韻文、劉軒荅，已有能夠打硬仗的雛型。

統一獅現階段比較大的問題是，球隊內部競爭意識不夠強烈，無論是板凳上或二軍戰力，都無法嚴重威脅主力球員地位，也就沒辦法形成良性競爭，讓球隊變得更好，這必須透過幾次選秀補進大量年輕好手進行汰換，更重要的是，這幾年統一洋投績效極差，不但難贏球，也大量燃燒牛棚戰力。

富邦和統一老中青三代同堂，戰力稍占劣勢決定球隊命運，兩隊都全力避免墊底命運，兩相對照，統一不少年輕好手讓獅迷看到未來希望，富邦還有一段路要走，能否成功有待時間驗證。

統一獅外野手蘇智傑在球隊多年的培養下，近兩季已經逐漸打出巨砲架勢，點亮獅隊最缺的明星光環。 聯合報系資料照片

回顧2016年，義大犀牛戰績原本不佳，等到富邦集團確定接手，球員心境較安定，拚了命地打給新東家看，尋求更好的待遇和環境，誘因和動機十足，戰績逆勢上揚，一舉拿到下半季冠軍，還在總冠軍戰扳倒兵強馬壯的中信兄弟，為義大末年留下美好記憶。

然而富爸爸富邦入主，投入大量資源，球員吃好住好，主將領高薪不在話下，新莊主場煥然一新，就連球衣、商品也好看，團隊戰力絕對不比義大最後一年差，還花大錢補強頂級洋投，可是精神戰力卻差很多，缺乏積極奪勝的職業意識，也沒有背水一戰的決心，富邦過去3年竟然未打進任何一次總冠軍戰，更別提季冠軍了。

悍將球迷現在進場看球有比以前更好的場地、食物及啦啦隊，但球隊要是一直輸球，恐怕也是高興不起來。 聯合報系資料照片

陸續換掉曾帶隊拿到總冠軍的教頭葉君璋、陳連宏，富邦找來中職史上最有實績、7冠名帥洪一中執教，開季前聲勢浩大，球季開打卻雷聲大雨點小，球是場上選手在打，如果他們沒有「生於憂患」的意識，一如2016年下半季的義大，也沒有「苦練決勝負」的決心，就像中信兄弟二軍，那麼，請托瑞、原辰德來當總教練也一樣，未來幾年富邦要拿到總冠軍，難度恐怕不低。