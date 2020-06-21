日職／本季首度亮相 陳冠宇中繼2局無失分

效力千葉羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天迎來本季初登板，面對軟銀鷹隊在第六局中繼登板，投2局被敲2安打、無失分，有2三振和1保送，羅德終場以5：1擊敗軟銀。

羅德靠井上晴哉在第二局敲出滿貫砲取得領先，先發投手美馬學先發5局失1分、送出9K，帶著勝投資格退場，由陳冠宇接替投球，本季初登板就吃下2局、用40球，最快球速149公里。

陳冠宇一登板就讓甲斐拓也敲出內野安打，但接下來連收三個出局數，包括兩記三振，讓軟銀無功而返；第七局續投，陳冠宇在兩出局後保送巴倫汀（ Wladimir Balentien），再被長谷川勇也敲出安打，以滾地球出局化解得點圈有人危機。

陳冠宇去年在一軍出賽44場，寫下生涯新高，其中15場投2局以上，在長中繼的位置上為球隊貢獻穩定戰力；本季首場出賽，就是牛棚裡唯一負擔兩局的投手，陳冠宇也以無失分完成任務，為新球季踏出好的開始。