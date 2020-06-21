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球給智傑／外野三帥連線 蘇智傑：有被保護的感覺
統一獅隊蘇智傑6月手感火燙，目前更是連續三場開轟，共敲出4發全壘打，上半季全壘打數推進到18轟，位居全壘打王，大有機會挑戰朱育賢的半季22轟，蘇智傑表示：「就順其自然，現在說這個都還太早。」
蘇智傑去年敲出生涯新高的27轟，不過表現起伏較大，今年較大差異，是到目前為止手感都維持得不錯，蘇智傑也希望能夠繼續保持下去，對於破紀錄先不去想太多，「現在主要目標還是百轟，先達成這個，再看不能多幾轟。」蘇智傑今年敲出單季30轟就能達陣，目前還差12轟。
今年獅隊原本安排擔任三、四棒，近期改打二棒，「外野三帥」連線，在前三棒就給予對手球隊壓迫，一棒陳傑憲上壘率高，就算蘇智傑被保送，後面還有林安可在，蘇智傑感覺確實有比較多好球可打，「有被保護的感覺。」
蘇智傑去年達成「20轟、20盜」的難得紀錄，今年全壘打盛產，盜壘卻相對卡關，只出現4次，主要原因在今年獅隊戰術較多，蘇智傑沒有獲得教練團開綠燈的指示，他說：「我的重點還是打擊，盜壘算是附加的。」
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