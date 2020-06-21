快訊

日環食奇景下午4時14分登場 天空一暗民眾直呼「好神奇」

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融首安出爐。 擷圖自畫面
王柏融首安出爐。 擷圖自畫面

效力日本火腿隊的王柏融本季首安今天報到，面對生涯一軍初登板的西武獅隊下勾投手與座海人，王柏融在第四局敲出安打，本季歷經前7打數、9打席空手而歸後，打擊率終於破蛋，單場3打數1安打、吞下1次三振，打擊率1成11仍在低檔打轉，火腿終場以12：2打爆西武。

火腿與西武在前兩天各取一勝，今天繼續過招，王柏融扛先發第五棒、左外野手，第一打席敲出二壘方向滾地球出局，第二打席敲出右外野方向一壘安打，和去年一樣在歷經開季7支0後敲出球季首安。

王柏融第三打席面對三顆壞球都出棒，全數揮空吞下三振，打完七局提前退場，本季首度鎮守左外野，但守備上沒有任何飛球找上門。

火腿的前4分有3分靠陽春砲拿下，第二局中田翔、第四局大田泰示和第七局清水優心先後開火，更在第八局打了11人次，敲出4安打、4保送，單局進帳6分。

效力西武的吳念庭今年擠進開季名單，今天在球隊大幅落後的情況下，於第八局上場代跑，為西武跑回第一分，第九局兩次守備機會都有穩健演出。

西武先發投手與座海人為2017年第五指名，但不久就因進行TJ韌帶置換手術轉為育成選手，直到去年9月在二軍復出，今年春訓有亮眼表現，獲得青睞帶進開季名單，今天演出生涯一軍初登板，用107球先發6局，被敲5安打、失3分，隊友未提供火力支援，加上牛棚崩盤，只能以敗投收場。

西武獅 日本火腿

延伸閱讀

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

日職／陽岱鋼回先發打線 攻守都建功

日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

日職／王柏融卡位先發 日媒點出練習賽警訊

相關新聞

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

效力日本火腿隊的王柏融本季首安今天報到，面對生涯一軍初登板的西武獅隊下勾投手與座海人，王柏融在第四局敲出安打，本季歷經前...

日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

讀賣巨人今天續戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼連兩天扛先發第六棒、左外野手，練習賽的火燙手感不斷電，四打數敲出兩安打，包含一支二...

中職／江國豪表現有落差 洪總點出根源

富邦悍將隊江國豪昨天對統一獅隊，投四局丟掉六分，本季對獅隊三連勝後又吞下二連敗，亮眼成績不夠持久，悍將隊總教練洪一中認為...

日職／本季首度亮相 陳冠宇中繼2局無失分

效力千葉羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天迎來本季初登板，面對軟銀鷹隊在第六局中繼登板，投2局被敲2安打、無失分，有2三振和1...

球給智傑／外野三帥連線 蘇智傑：有被保護的感覺

統一獅隊蘇智傑6月手感火燙，目前更是連續三場開轟，共敲出4發全壘打，上半季全壘打數推進到18轟，位居全壘打王，大有機會挑...

中職／獅6轟血洗悍將 猿暴打追近兄弟

中職昨晚兩戰擊出十支全壘打；統一獅隊以改寫隊史紀錄的單場六轟，十三比四狂掃富邦悍將隊，樂天桃猿隊的「暴力猿」打線爆發，在...

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

讀賣巨人今天尋求橫掃阪神虎，陽岱鋼連兩天獲先發機會，此役擔任先發第六棒、左外野手，迎戰阪神虎先發洋投賈西亞（Onelki...

女足／木蘭聯賽抽獎也防疫 熊讚主場互動送好禮

台北熊讚女子足球隊端午節連假將在台北田徑場「捍衛主場」，為和球迷同樂，特別採用OQR Ticket推出數位互動APP，讓...

日職／陽岱鋼對阪神敲雙安 巨人7:1領先有望3連勝

投打成績 日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，於今天對決阪神虎隊在第二打席無人在壘擊出深遠的二壘安打，也在隊友安打下回壘得分，開季連三場陽岱鋼均有安打表現。 巨人開季在主場三連戰阪神虎隊，歷經兩場取

日職／陽岱鋼回先發打線 攻守都建功

日本職棒開季第二天，三名台將一同亮相，巨人隊陽岱鋼首次先發敲出本季首安，帶有兩分打點，火腿隊王柏融則選到一次四壞保送上壘...

中職／獅隊最強三連星 紀錄之夜貢獻4轟

統一獅隊今晚火力大爆發，單場擊出改寫隊史紀錄的6支全壘打，前3棒敲出4轟，林安可更是生涯首度單場雙響砲，和陳傑憲、蘇智傑...

中職／暴力猿打線發威 陳俊秀雙響轟垮兄弟

樂天桃猿隊的「暴力猿」打線今晚大爆發，在陳俊秀單場雙響砲帶動下，以11：1擊敗中信兄弟隊，將落後勝差拉進到0.5場。

熱門新聞

MLB／病毒全境擴散 洋基也證實4人確診

日職／王柏融對西武八局被換下 全場3支1敲出本季首安

獅隊盤整／1號洋投只能當別隊3號 餅總會換人但無法冒進

中職／洪總要換掉包林傑 除非他可以投

NBA／批厄文遭杜蘭特斥為叛徒 柏金斯節目坦言很受傷

獅隊盤整／選秀目標傾向投手 還要增加人力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。