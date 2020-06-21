日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

效力日本火腿隊的王柏融本季首安今天報到，面對生涯一軍初登板的西武獅隊下勾投手與座海人，王柏融在第四局敲出安打，本季歷經前7打數、9打席空手而歸後，打擊率終於破蛋，單場3打數1安打、吞下1次三振，打擊率1成11仍在低檔打轉，火腿終場以12：2打爆西武。

火腿與西武在前兩天各取一勝，今天繼續過招，王柏融扛先發第五棒、左外野手，第一打席敲出二壘方向滾地球出局，第二打席敲出右外野方向一壘安打，和去年一樣在歷經開季7支0後敲出球季首安。

王柏融第三打席面對三顆壞球都出棒，全數揮空吞下三振，打完七局提前退場，本季首度鎮守左外野，但守備上沒有任何飛球找上門。

火腿的前4分有3分靠陽春砲拿下，第二局中田翔、第四局大田泰示和第七局清水優心先後開火，更在第八局打了11人次，敲出4安打、4保送，單局進帳6分。

效力西武的吳念庭今年擠進開季名單，今天在球隊大幅落後的情況下，於第八局上場代跑，為西武跑回第一分，第九局兩次守備機會都有穩健演出。

西武先發投手與座海人為2017年第五指名，但不久就因進行TJ韌帶置換手術轉為育成選手，直到去年9月在二軍復出，今年春訓有亮眼表現，獲得青睞帶進開季名單，今天演出生涯一軍初登板，用107球先發6局，被敲5安打、失3分，隊友未提供火力支援，加上牛棚崩盤，只能以敗投收場。