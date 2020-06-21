中職／江國豪表現有落差 洪總點出根源

富邦悍將隊江國豪昨天對統一獅隊，投四局丟掉六分，本季對獅隊三連勝後又吞下二連敗，亮眼成績不夠持久，悍將隊總教練洪一中認為，本土投手普遍來說難以維持好表現，跟心態夠不夠穩定有關，根源在於台灣缺乏養成體系。

江國豪今年開季先吞兩敗，接下來四場比賽有三場對上獅隊，20局僅失6分（5分自責），拿下三勝，不過接下來兩場對獅隊先發都不理想，6月12日3局失7分、20日4局失6分，防禦率從5.23上衝到7.26。

洪一中表示，本土先發投手很難維持長時間的好表現，廖乙忠今年跟去年表現也有落差，今年樂天桃猿隊王溢正、中信兄弟隊黃恩賜算是少數，王溢正之前有過旅日經驗，黃恩賜也經過去年的波折，才有好成績。

至於關鍵因素，洪總認為是缺乏如美職的小聯盟養成體系，「之前我去參觀小聯盟，看到投手在兩好三壞後用變速球三振打者，結果下來後被教練罰跑步，我問他為什麼，他說教練說他沒有膽識，對他們來說三振不是最重要的，重要是訓練投手的心理。」

洪總也認為，從二軍有教練因為抗議被趕出場就可以知道，目前中職的二軍還是以拚勝負為主，而不是以教育選手為主。