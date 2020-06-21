女足／木蘭聯賽抽獎也防疫 熊讚主場互動送好禮

台北熊讚女子足球隊端午節連假將在台北田徑場「捍衛主場」，為和球迷同樂，特別採用OQR Ticket推出數位互動APP，讓球迷直接購買數位票券入場，比賽中還能透過手機直接互動參與抽獎，寄環保就不用怕漏接獎消息。

OQR董事長林敬祥表示，OQR Ticket是綁定手機，票券購買後無法翻拍畫面轉讓，但能透過系統端換票，消費者更有保障，且電子票券可直接落實實名制，也免除很多面對面接觸，配合「防疫新生活」再適合不過。

OQR去年底問世，林敬祥提到，系統已通過壓力測試，目前只要使用者在5萬人以下就不會有過載問題；6月27日的木蘭女足第二循環第4戰，是系統首度結合體育賽事，接續文藝演出逐漸恢復後除演唱會和展演火洞，林敬祥透露公司已與中華職棒樂天桃猿隊接洽，最快有機會下個球季就開始合作。

熊讚女足準備迎接主場賽事，準備許多互動遊戲及超過200項豐富獎品，進場的球迷透過互動APP就享有參加抽獎遊戲的機會；抽獎時刻，大螢幕上會顯示中獎者編號，購票者會立刻收到手機通知，並取得電子禮券，再也不怕錯過廣播唱名。