聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神
讀賣巨人今天續戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼連兩天扛先發第六棒、左外野手，練習賽的火燙手感不斷電，四打數敲出兩安打，包含一支二壘安打，巨人終場以7：1贏球，三連戰橫掃阪神。
陽岱鋼昨天在攻守都繳出水準之作，今天繼續卡位先發，第四局助拳巨人的大局，在岡本和真的兩分砲後延續攻勢，陽岱鋼敲出二壘安打，最終跑回分數，巨人單局打了10人次、6支安打、灌進5分。
巨人第五局繼續開火，陽岱鋼在兩人出局後敲出安打，新洋砲、去年MLB國民隊冠軍班底帕拉（Gerardo Parra）補上全壘打，把陽岱鋼也一併送回來，巨人取得7：1領先。
巨人先發洋投桑契斯（Angel Sanchez）上季在韓職SK飛龍繳出17勝，本季轉戰日職，今天在例行賽「開箱秀」控球不穩，沒能撐滿6局，最終留下5.2局被敲4安打、4保送，唯一失分是首局首打席被近本光司敲出全壘打。
阪神虎洋投賈西亞（Onelki Garcia）則被打成砲灰，先發4局被敲8安打、失5分都是責失分，承擔敗投。
陽岱鋼 ツーベースヒット！ pic.twitter.com/7alCHAmVY7— だいっち (@d96_G0618) June 21, 2020
陽岱鋼 引っ張ってヒット👏 pic.twitter.com/OI1OGJdIi0— だいっち (@d96_G0618) June 21, 2020
#巨人 対 #阪神— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) June 21, 2020
巨3-1神（四回）
1死から #陽岱鋼 選手が二塁打で出塁‼続く #パーラ 選手が中前適時打を放ちリードを広げる👶🦈#withfans #ジャイアンツ #giants #巨人 #東京 #tokyo #野球 #プロ野球 #巨人戦 #DRAMATICBASEBALL pic.twitter.com/hXmU0yBt94
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言