日職／手感好燙！陽岱鋼雙安 巨人橫掃阪神

讀賣巨人今天續戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼連兩天扛先發第六棒、左外野手，練習賽的火燙手感不斷電，四打數敲出兩安打，包含一支二壘安打，巨人終場以7：1贏球，三連戰橫掃阪神。

陽岱鋼昨天在攻守都繳出水準之作，今天繼續卡位先發，第四局助拳巨人的大局，在岡本和真的兩分砲後延續攻勢，陽岱鋼敲出二壘安打，最終跑回分數，巨人單局打了10人次、6支安打、灌進5分。

巨人第五局繼續開火，陽岱鋼在兩人出局後敲出安打，新洋砲、去年MLB國民隊冠軍班底帕拉（Gerardo Parra）補上全壘打，把陽岱鋼也一併送回來，巨人取得7：1領先。

巨人先發洋投桑契斯（Angel Sanchez）上季在韓職SK飛龍繳出17勝，本季轉戰日職，今天在例行賽「開箱秀」控球不穩，沒能撐滿6局，最終留下5.2局被敲4安打、4保送，唯一失分是首局首打席被近本光司敲出全壘打。

阪神虎洋投賈西亞（Onelki Garcia）則被打成砲灰，先發4局被敲8安打、失5分都是責失分，承擔敗投。