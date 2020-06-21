日職／陽岱鋼對阪神再敲安 雙安表現打擊率升4割男

投打成績

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，於今天對決阪神虎隊在第二打席無人在壘擊出深遠的二壘安打，也在隊友安打下回壘得分，開季連三場陽岱鋼均有安打表現。

巨人開季在主場三連戰阪神虎隊，歷經兩場取得勝利之後，於今天比賽首局被阪神首棒近本光司擊出全壘打，處於落後情勢，不過，巨人三局下反撲，連同陽岱鋼在內擊出6支安打，一口氣打了十個人次攻下5分，逆轉取得5：1領先。

開季首戰陽岱鋼未上場，從昨天以第六棒先發，擊出一支安打帶有兩分打點並跑回一分，於今天再度擔綱第六棒左外野防線任務，第二局時首打席上場，結果雙殺打浪費前兩名打者安打的大好得分機會，但在第四局第二打席上場，在隊友連連安打下，自己也以一支二壘安打，為巨人做出貢獻。

第五局，巨人再起一波攻勢，陽岱鋼再度參與其中，在兩出局無人壘下，擊出左外野安打攻占一壘，後一棒洋將帕拉(GERARDO PARRA)打出全壘打，陽岱鋼再次回壘得分。這一局巨人再下兩分，取得7:1領先，陽岱鋼雙安表現，開季7打數3安打，打擊率4成29。