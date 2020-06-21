日職／陽岱鋼對阪神再敲安 雙安表現打擊率升4割男
日職巨人隊台灣好手陽岱鋼，於今天對決阪神虎隊在第二打席無人在壘擊出深遠的二壘安打，也在隊友安打下回壘得分，開季連三場陽岱鋼均有安打表現。
巨人開季在主場三連戰阪神虎隊，歷經兩場取得勝利之後，於今天比賽首局被阪神首棒近本光司擊出全壘打，處於落後情勢，不過，巨人三局下反撲，連同陽岱鋼在內擊出6支安打，一口氣打了十個人次攻下5分，逆轉取得5：1領先。
開季首戰陽岱鋼未上場，從昨天以第六棒先發，擊出一支安打帶有兩分打點並跑回一分，於今天再度擔綱第六棒左外野防線任務，第二局時首打席上場，結果雙殺打浪費前兩名打者安打的大好得分機會，但在第四局第二打席上場，在隊友連連安打下，自己也以一支二壘安打，為巨人做出貢獻。
『6/21 巨人 × 阪神 〜東京ドーム〜』— おいコー🌟55▶️未定 (@Victory_Cyclone) June 21, 2020
4回裏
✨陽岱鋼✨
右中間へのツーベースヒット‼︎#東京ドーム #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/wTUmcWFrEy
第五局，巨人再起一波攻勢，陽岱鋼再度參與其中，在兩出局無人壘下，擊出左外野安打攻占一壘，後一棒洋將帕拉(GERARDO PARRA)打出全壘打，陽岱鋼再次回壘得分。這一局巨人再下兩分，取得7:1領先，陽岱鋼雙安表現，開季7打數3安打，打擊率4成29。
#巨人 対 #阪神— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) June 21, 2020
巨7-1神（五回）
2死から #陽岱鋼 選手が左前安打で出塁‼続く #パーラ 選手が2点本塁打を放つ👶🦈2試合連続本塁打🦈🦈#withfans #ジャイアンツ #giants #巨人 #東京 #tokyo #野球 #プロ野球 #巨人戦 #DRAMATICBASEBALL pic.twitter.com/6PJGuvHXjq
陽岱鋼 引っ張ってヒット👏 pic.twitter.com/OI1OGJdIi0— だいっち (@d96_G0618) June 21, 2020
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