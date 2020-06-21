中職／6118名觀眾創新高 桃猿陳俊秀雙響砲勝兄弟

中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，吸引本季最多的6118人進場，樂天桃猿先發威拉諾投7局僅失1分，陳俊秀敲雙響砲包辦4分打點，以11比1奪勝，與中信兄弟勝差拉近至0.5場。

桃猿1局上靠著林泓育敲2分全壘打、陳俊秀敲陽春砲，取得3比0領先。雖然兄弟2局下利用張志豪、陳子豪敲安打，加上林書逸選到保送形成滿壘，不過僅高宇杰擊出高飛犧牲打，攻下1分。

3局上桃猿的陳晨威敲出陽春砲；5局上更是攻下大局，陳晨威敲1打點三壘安打後，林智平再補上1打點安打，之後陳俊秀更是轟出3分砲，演出雙響砲，單場掃回4分，取得9比1領先。

6局上林智平在一、二壘有人時，敲二壘安打送回2分；雖然7局下兄弟一度攻占滿壘，不過沒能得分，終場桃猿就以11比1擊退兄弟，中止2連敗，兄弟也中斷3連勝。雖然目前仍是兄弟暫居第一名，不過桃猿贏球後，勝差縮小至0.5場。

桃猿先發投手威拉諾主投7局，僅被敲3支安打，投5次保送、2次三振，失1分演出優質先發，奪下本季首勝，也獲選為單場MVP。兄弟先發米蘭達則是投5局，被敲10支安打，失9分，苦吞5連敗。

雖然今天為補班日，不過湧進6118名觀眾，創下本季新高紀錄。中職本季因防疫採漸進式開放，從剛開始不開放觀眾，到5月8日開放1000人、5月15日開放2000人，6月7日起再鬆綁，採取放寬的梅花座，且不用全程戴口罩，能容納球場的近一半觀眾。