中職／獅隊最強三連星 紀錄之夜貢獻4轟

統一獅隊今晚火力大爆發，單場擊出改寫隊史紀錄的6支全壘打，前3棒敲出4轟，林安可更是生涯首度單場雙響砲，和陳傑憲、蘇智傑合組獅隊最強「三連星」。

開路先鋒陳傑憲連兩打數安打，第2棒的蘇智傑首局開轟，2局也擊出安打送回1分，排第3棒的林安可說：「他們前兩打席都是安打，但我都沒打好，怎麼只有我（第3棒）沒貢獻。」

5局林安可的棒子終於「甦醒」，跟進敲出兩分砲，他說：「開轟後就比較輕鬆一點。」

6局林安可再擊出全壘打，兩次打擊替獅隊送回5分，個人連3戰擊出全壘打，本季累積13轟，超越猿隊朱育賢的12轟，在排行榜暫居第2。

第2、3棒都有全壘打，陳傑憲也不想缺席，6局上場守備時跟林安可說：「你跟智傑都開轟，等下換我。」

8局上，陳傑憲是第1位上場的打者，果然也展現火力，轟出陽春砲，也是破隊史單場最多轟紀錄的一支全壘打。

林安可認為，3人放在一起的火力夠串連，「大家做好自己本分，想辦法上壘」。