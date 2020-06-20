中職／暴力猿打線發威 陳俊秀雙響轟垮兄弟

樂天桃猿隊的「暴力猿」打線今晚大爆發，在陳俊秀單場雙響砲帶動下，以11：1擊敗中信兄弟隊，將落後勝差拉進到0.5場。

今天這場比賽在台中洲際棒球場進行，現場湧進6118人，是新冠肺炎疫情解禁開放後，單場觀眾數最高紀錄。

首局上，猿隊林泓育擊出兩分砲，陳俊秀再擊出陽春砲，3局換陳晨威接手，也轟出全壘打。

猿隊在5局上繼續趕進度，陽耀勳、陳晨威、林智平安打搶分，1人出局後，陳俊秀再開砲，一棒送回3分，單局拿5分奠基。

6局上猿隊再以廖健富安打、陳晨威保送及林智平二壘打拿兩分，拉開比分差距。

兄弟先發洋投米蘭達投5局、被敲10支安打、4支全壘打，失9分皆為責失，本季3連勝後吞下5連敗，前次拿勝投是5月8日。

米蘭達近6場先發、1戰無關勝敗，共失30分、責失26分，他在前次拿勝投時，防禦率僅為1.97，今天投完升到4.48。

猿隊先發投手威拉諾僅在2局下被張志豪、陳子豪敲安及高宇杰高飛犧牲打失1分，個人本季首勝開張。

兄弟、桃猿隊明天在洲際棒球場進行本次3連戰最後1場比賽，兩隊進行排頭攻防戰，兄弟排出廖乙忠先發，猿隊先發為洋投卡本特。