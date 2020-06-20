快訊

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

黃健庭爭議後 新北市前副市長陳伸賢婉拒監委職務：不强求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／暴力猿打線發威 陳俊秀雙響轟垮兄弟

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
樂天桃猿林泓育首局上擊出兩分砲。 報系資料照／記者余承翰攝影
樂天桃猿林泓育首局上擊出兩分砲。 報系資料照／記者余承翰攝影

樂天桃猿隊的「暴力猿」打線今晚大爆發，在陳俊秀單場雙響砲帶動下，以11：1擊敗中信兄弟隊，將落後勝差拉進到0.5場。

今天這場比賽在台中洲際棒球場進行，現場湧進6118人，是新冠肺炎疫情解禁開放後，單場觀眾數最高紀錄。

首局上，猿隊林泓育擊出兩分砲，陳俊秀再擊出陽春砲，3局換陳晨威接手，也轟出全壘打。

猿隊在5局上繼續趕進度，陽耀勳、陳晨威、林智平安打搶分，1人出局後，陳俊秀再開砲，一棒送回3分，單局拿5分奠基。

6局上猿隊再以廖健富安打、陳晨威保送及林智平二壘打拿兩分，拉開比分差距。

兄弟先發洋投米蘭達投5局、被敲10支安打、4支全壘打，失9分皆為責失，本季3連勝後吞下5連敗，前次拿勝投是5月8日。

米蘭達近6場先發、1戰無關勝敗，共失30分、責失26分，他在前次拿勝投時，防禦率僅為1.97，今天投完升到4.48。

猿隊先發投手威拉諾僅在2局下被張志豪、陳子豪敲安及高宇杰高飛犧牲打失1分，個人本季首勝開張。

兄弟、桃猿隊明天在洲際棒球場進行本次3連戰最後1場比賽，兩隊進行排頭攻防戰，兄弟排出廖乙忠先發，猿隊先發為洋投卡本特。

陳晨威 陳俊秀

延伸閱讀

中職／岳東華再見三分砲 兄弟逆轉保住排頭

中職／陳俊秀轟出關鍵勝 曾豪駒：有看到他的付出

中職／霸能出手擋狂象 猿奪回龍頭

中職／霸能8局無失分 樂天斷中信七連勝返首位

相關新聞

中職／獅隊6轟狂掃悍將隊 改寫隊史單場紀錄

統一獅隊今晚在新莊棒球場砲火隆隆，以改寫隊史紀錄的單場6轟，13：4擊敗富邦悍將隊，戰績雖仍墊底，僅落後悍將隊0.5場勝...

獅隊盤整／「大餅」林岳平有計畫 不是只會畫「大餅」

統一獅隊代總教練林岳平，對球隊戰力重建或補強，都有自己的想法和規劃，也需要球團公司一起努力、討論，「現在會接受我的想法，...

中職／暴力猿打線發威 陳俊秀雙響轟垮兄弟

樂天桃猿隊的「暴力猿」打線今晚大爆發，在陳俊秀單場雙響砲帶動下，以11：1擊敗中信兄弟隊，將落後勝差拉進到0.5場。

獅隊盤整／1號洋投只能當別隊3號 餅總會換人但無法冒進

統一獅隊今年洋投貢獻度不佳，球團持續觀察新洋投，代總教練林岳平說：「怎麼換不是重點，而是找來的洋將水準是不是一樣。」

獅隊盤整／選秀目標傾向投手 還要增加人力

統一獅隊上半季幾乎都在墊底，球隊必須要展現全新能量，季中選秀會的補強，是重要環節之一，代總教練林岳平說：「目前傾向投手，...

獅隊盤整／古林睿煬6月上一軍 潘威倫不急著用

統一獅隊雖然墊底，但戰力輪調依舊按計畫安排，古林睿煬在二軍表現不錯，代總教練林岳平要讓他在6月上一軍，至於老將潘威倫，「...

日職／三台將同日出賽 陽岱鋼首安進帳兩打點

日本職棒開季第二天，三名台將一同亮相，巨人隊陽岱鋼首次先發敲出本季首安，帶有兩分打點，樂天隊宋家豪被拉上一軍第一天就登板...

中職／洪總要換掉包林傑 除非他可以投

富邦悍將隊找到大聯盟資歷新洋投，總教練洪一中說：「新洋投來，要換掉的肯定是包林傑。」

中職／郭俊麟術後發文報平安 感謝李振昌等學長經驗談

前旅日投手郭俊麟已於昨日完成手肘手術，今以臉書報平安，同時感謝李振昌在內三位學長經驗談，強調自己會好好復健。 郭俊麟上月和桃猿簽下自主培訓合約，不過二軍出賽只投1球就受傷退場，檢查後為手肘韌帶撕

中職／獅隊最強三連星 紀錄之夜貢獻4轟

統一獅隊今晚火力大爆發，單場擊出改寫隊史紀錄的6支全壘打，前3棒敲出4轟，林安可更是生涯首度單場雙響砲，和陳傑憲、蘇智傑...

韓職／前小熊隊羅素加盟培證英雄 一年53萬美元合約

大聯盟遲遲無法開打，前小熊隊游擊手羅素（Addison Russell）傳出有意加盟亞洲職棒，如今確定落腳韓職，根據韓聯...

日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

日本職棒開打第二天，樂天金鷲隊宋家豪升上一軍，加入火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼、羅德隊陳冠宇、西武獅隊吳念庭的行列，練習賽...

熱門新聞

日職／三台將同日出賽 陽岱鋼首安進帳兩打點

日職／宋家豪升一軍 王柏融、陽岱鋼先發上陣

MLB／達比修有新魔球 150公里球速讓田中也吃驚

MLB／春訓基地染疫 大聯盟考慮30隊全關閉

中職／岳東華敲生涯首支再見轟：看到喜歡的球就攻擊

NBA／批厄文遭杜蘭特斥為叛徒 柏金斯節目坦言很受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。